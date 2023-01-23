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易地搬迁助力安居乐业，山东泰安市渔民——

“好日子还要更上一层楼”（新春走基层）

本报记者  李  蕊
2023年01月23日09:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　“新窝窝，新开始，搬进新家迎新年。”脚踩板凳，找准角度，陈兆友轻捏窗花边缘，微微一抻，一条活灵活现的“鲤鱼”跃然于新家的窗上。

　　陈兆友是山东泰安市东平县老湖镇前埠子村人，不久前刚乔迁新居。“到里面看看。”老陈领着客人参观新房，“一层是商铺，二层用来住，这叫‘上楼安居，下楼乐业’。”老陈的卧室，墙壁刷得雪白，阳台宽敞明亮，水电气暖都不缺。窗外，山峦起伏，湖水荡漾。“现在，条件好了，小孙女愿意回来住，还说‘爷爷住的是小别墅哩’。”老陈笑着说。

　　东平湖是黄河流域重要蓄滞洪区。以前，老陈在湖畔捕鱼，住着低矮破旧的“趴趴屋”，走路都得猫着腰。

　　为了让群众过上好日子，泰安市近年来启动黄河滩区迁建、易地搬迁等工程，其中，东平县投资建设的新型社区有14个，一批批村民陆续搬进新房。但老陈有些犹豫：“人搬过去了，那鸡鸭在哪里养？俺家要卖的这么多箱鱼，又往哪放？”

　　为解决“老陈们”的急难愁盼，镇里的干部常往老乡家里跑，征集大家的诉求，向上反映。了解各家情况后，县里按照搬迁户的生活与生产需要，合理规划易地搬迁安置点。老陈被安置到了东平湖附近的沿街小楼，房子空间大，存货、发货很便利。

　　搬得出，还要稳得住。做好“后半篇文章”，也少不了用心思、下力气。

　　“嘀……”老陈家外面，一辆校车从平坦的水泥路上驶过。老陈的儿子陈吉亮手指前方说：“那边不远就是学校。最近，镇上还有了免费校车，村村都能通。”广场上，孩子们追逐嬉闹；社区里，便民服务大厅、门诊室、图书室等设施齐全。

　　让搬迁群众过得好，还要在致富上发力。老湖镇规划建设产业园，带动6000余名搬迁群众就业；同时，大力发展电商，推动快递进村，满足老乡们的生产生活需求。

　　搬家前，因为村里交通不便，老陈卖鱼发货得赶20多公里路到县城，很是折腾。“现在，水泥路又宽又平，每天都有物流车来取货。”老陈的儿媳谢庆丽说：“发货效率提升了，销量水涨船高。公公也跟着俺，学起了直播带货，网上卖鱼。”

　　夜幕降临，老陈一家齐聚一堂，满桌的菜飘着香味，老陈举起酒杯，眉开眼笑：“这是咱搬进新家过的第一个春节，祝咱全家兔年大吉，年年有‘鱼’。今年有信心，好日子还要更上一层楼！”


　　《 人民日报 》（ 2023年01月23日 01 版）
(责编：杨虞波罗、杨迪)
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