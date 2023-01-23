本报记者 陈隽逸

腊月二十八，清点完快递数量，陈向红合上后备箱，准备出发。白色面包车里，满载着村民的年货。腊月以来，包裹数量比平时多了近1/3，上班送货的时间也提前了1个小时。

陈向红是贵州省毕节市黔西市永燊乡邮政代办所的乡邮员。去年，依托村里的小卖部，永燊乡在13个村建立9个便民服务点，陈向红的工作便是往返便民服务点收发快递，连接起快递进出村落的“最后一公里”。

沿着蜿蜒的村路行驶，一路望去，家家户户门前，一盏盏大红灯笼随风摇曳。陈向红也在网上下单了不少年货：“我爱人准备饭菜，我就负责贴春联、挂灯笼。”

晌午，陈向红抵达甘沟村便民服务点。小卖部内，村民们三三两两地聚在一起拉着家常，孩童绕着货架追逐玩耍。“借光，借光，过一下。”陈向红拖着蛇皮袋挤进小卖部，将快递放到指定位置后，挨个打起电话，“老哥，快递到服务点嘞，有空来拿。”门帘不断掀开，村民们陆续赶来，有的拿完快递，顺便再买些零食糖果、干果炒货。小卖部老板笑着告诉陈向红：“今年回来过年的人多，就这一个多小时，卖了近2000元的年货。”

送完甘沟村的快递，顾不上吃饭，陈向红赶往下一个服务点。下午4点多，送完今天的100多个快递包裹，陈向红准备返程，后备箱里又塞满了村民们要寄出的包裹：腊肉、糍粑、酸汤豆腐……

邮政代办所里，陈向红的同事周文仙正忙着帮村民签收生鲜包裹。2021年底，永燊乡邮政代办所推行“邮快合作”，为民营快递提供代投服务。“大家能选择的快递服务更多样了，时效也更快了，今年春节，代办所收到的生鲜包裹明显增多。”周文仙说。

火石坝村村民周强就住在代办所附近，接到通知，他套上棉衣就赶来取快递。“一直听说内蒙古的牛肉新鲜又好吃，就买了50斤，初三走亲戚时，各家各户都分点。”周强边开箱边说，今年自家的年货几乎全部通过网络购买，方便实惠。

“老陈，寄30斤腊肉到河北。”另一边，茨落村村民王玉财来寄农货。陈向红放下包裹，开始帮王玉财真空封装腊肉。卖腊肉第五年，借助社交平台，王玉财已积累了80多个稳定的客户。最近订单不断，王玉财三天两头跑代办所，最远一单将80斤腊肉寄往上海。

天色渐黑，陈向红和周文仙又忙着将新送来的快递整理上架，“最近是高峰期，平均每天能到五六百个包裹。”小山似的包裹逐一码上货架，陈向红弯腰拿起一个盒子，发现收件人是自己，拆开一看，一摞做成兔子样式的红包趣味十足。“走亲戚用上这些，娃娃们肯定喜欢。”

本期统筹：栾心怡

版式设计：张芳曼

《 人民日报 》（ 2023年01月23日 04 版）

(责编：杨虞波罗、杨迪)

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