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打好长江保护修复攻坚战（生态论苑）

寇江泽
2023年01月23日09:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　长江禁渔是为全局计、为子孙谋的重要决策。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持共抓大保护、不搞大开发，我们定能让一江清水绵延后世、惠泽人民

　　

　　鄱阳湖刀鲚资源量增加；多年未见的鳤鱼在长江中游再次出现；南京、武汉等长江干流江段，“微笑天使”长江江豚频频现身……长江十年禁渔全面实施两年来，珍稀濒危物种逐步恢复、回归，长江生物多样性保护取得显著成效。

　　长江是中华民族的母亲河，流域内水生生物种类繁多，是我国重要的生态宝库，长江生态环境保护意义重大。长期以来，受多种高强度人类活动影响，长江水域生态环境恶化，经济鱼类资源量接近枯竭。这其中，过度捕捞的影响非常大。

　　从战略全局高度和长远发展角度，习近平总书记亲自部署、亲自推动长江禁渔工作，强调“长江生态环境保护修复，一个是治污，一个是治岸，一个是治渔”“长江禁渔是为全局计、为子孙谋的重要决策”“长江‘十年禁渔’是一个战略性举措，主要还是为了恢复长江的生态”。

　　从2021年1月1日开始，长江流域重点水域十年禁渔全面启动，数十万渔民上岸转产转业，各地区各部门以空前严格的措施保护长江生物多样性，保护修复长江生态环境。两年来，通过补偿补助、转产安置等措施，禁捕水域涉及的11.1万条渔船、23.1万名渔民，实现应退尽退，同时加强禁渔执法，非法捕捞案件高发态势得到初步遏制，长江水生生物资源呈现逐步恢复向好的趋势。与此同时，长江流域水质总体不断改善，2020年以来干流水质持续保持在Ⅱ类及以上。

　　长江禁渔是一项系统工程。保护成效初显，但不能放松懈怠，须保持定力、久久为功。生态环境部、国家发展改革委等17部门和单位联合印发的《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》，对全面实施十年禁渔提出具体目标和要求。一方面，要不断巩固提升退捕渔民就业质量，确保退得出、稳得住、能致富。另一方面，要加强执法能力建设，加大对非法捕鱼的打击整治力度，斩断非法产业链条。同时，要鼓励和支持民间护鱼组织和志愿者队伍发展壮大，畅通禁渔举报渠道。对一些湖库鱼类资源过多影响生态系统等禁渔工作中出现的新情况、新问题，要细化有关规定、完善相关举措。各个环节的工作都跟得上、做得细、落得实，形成保护合力，才能确保禁渔禁得了、稳得住、不反弹，让长江生态进一步好起来、鱼类资源进一步多起来，让万里长江焕发生机活力。

　　党的二十大报告对建设人与自然和谐共生的现代化作出重大部署，提出“提升生态系统多样性、稳定性、持续性”“实施好长江十年禁渔”。道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期。深入贯彻落实党的二十大精神，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持共抓大保护、不搞大开发，我们定能让一江清水绵延后世、惠泽人民。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月23日 05 版）
(责编：杨虞波罗、杨迪)
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