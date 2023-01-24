春节假期，万家团圆。人们走亲访友、购物旅游、运动健身，在欢声笑语中共度幸福年。

文化旅游 市场复苏

大年初一，在河北省石家庄市平山县西柏坡纪念馆，游人有序参观，聚精会神地听讲解员讲述红色故事。“新春佳节来到这里，更感觉如今的幸福生活来之不易。”72岁的老党员刘海说：“我们这代人目睹了国家的沧桑巨变，红色记忆始终烙刻在心底。春节假期，我专门带着子女，来到这里重温红色历史。”讲解员袁晶在游客的围绕下细致讲述红色故事。她告诉记者，从外地专程赶过来的游客很多，“来西柏坡纪念馆接受革命传统教育，缅怀先烈，传承红色基因，已经成了很多人春节出行的选择。”

道路两旁，鲜艳的工农红军旗迎风飘扬。位于福建省邵武市的红色金坑革命传统教育基地游客众多。上午11点，讲解员刘欢正忙着接待当天的第三拨游客，“来参观的游客不少，热热闹闹的中国年又回来了。”来自广东的游客黄福良说：“没有红军的浴血奋战，就没有今天的幸福生活。春节假期，特地与家人过来参观。”

大年初二，江西省南昌市赣江老官洲，19点不到，赣江两岸已经熙熙攘攘。20点，数千台无人机组成的新春祝福语甫一登场，便引来欢呼声一片。一场由无人机、音乐喷泉、礼花、灯光秀组成的迎春烟花晚会，为市民与游客呈献了新颖的“视觉盛宴”。多彩的烟花逐次燃放，一时间夜空璀璨，绚丽斑斓。据统计，当晚一江两岸核心区，现场观演的观众总数突破30.31万人。

据测算，春节前三天（1月21日—23日），南昌全市接待游客273.19万人，实现旅游综合收入24.62亿元。接待游客量比2022年增长138.9%，比2019年增长28.64%；旅游收入比2022年增长313%，比2019年增长91.47%。

三弦铮铮，歌声嘹亮。云南省大理市喜洲古镇四方街上张灯结彩、人头攒动，一场别开生面的年货集正在热闹上演。体验扎染、甲马、瓦猫制作等当地传统非遗，观看传统曲艺与现代音乐交融的迎春乐会，购买乳扇、喜洲粑粑等特色美食……上千名游客来到喜洲年货集逛街购物，体验当地特色民俗。

“久违的烟火气回来了！”年货集上摆摊的“洲咖啡”店主赵杰成脸上洋溢着喜悦，“集市上我们卖了300多杯咖啡，加上文创产品，今天营业额3000多元，是一个月前的5倍！”元旦以后，大理市文旅市场加速升温，客流有序恢复。春节假期，大理民宿总体预订率高，部分高端民宿客栈预定率超过90%。

逛街购物 消费升温

大年初二，天津市古文化街张灯结彩，游人络绎不绝。大红的灯笼、喜庆的年画，装饰一新的街道盛装迎客；异彩纷呈的庆新春文化庙会、民俗嘉年华灯会，吸引广大游人流连忘返……据不完全统计，春节期间，天津举办各类民俗、节庆、促销活动超600项，其中假期首日启动的超过六成。大年三十，天津市商务局监测的224家商贸流通企业实现销售额4.2亿元，同比增长13.5%，较2019年增长2%；客流量超15.7万人次，同比增长19.5%。海信广场醒狮纳福等活动带动销售额同比增长50%。

“早市的菜新鲜又便宜，每天早上都来逛一逛。”大年初二，家住辽宁省沈阳市皇姑区碧海新居小区的居民单文海拎着一条大鲤鱼走出辅仁早市。早市里，蔬菜、水果、肉类和海鲜琳琅满目，品类繁多。皇姑区新隆嘉超市黄河大街店，人头攒动，十分热闹。店长张威说，今年春节，超市按蔬菜300吨、水果350吨、肉蛋禽类100吨、粮油100吨进行货品储备，丰富商品种类，供应充足，满足居民的多样消费需求。

夜幕下，近300组冰灯雪雕流光溢彩，人群熙熙攘攘，孩子们的笑声此起彼伏。黑龙江省哈尔滨市兆麟公园里，已有60年历史的“哈尔滨冰灯艺术游园会”每日吸引市民上万名，带动中央大街等核心商圈人流量大幅增长。

海南省积极开展离岛免税跨年狂欢季活动，将持续进行至2月5日。12家离岛免税店携手推出“免税年货节”“快闪迎新”“爱购免税”等促销活动，并联合品牌商推出海南离岛免税兔年限定产品，吸引消费者前往购物。“春运期间海南进出岛旅客快速攀升，有效促进购物额上升，旅客人均消费也有显著增长。”中国免税品集团有限责任公司三亚机场免税店运营总监段南岚介绍。海口海关18日发布数据，1月7日至13日春运首周，该关共监管离岛免税销售额10.2亿元，购物人数10.6万人次。

体育锻炼 健康过年

雪场外张灯结彩，雪场内激情飞扬。内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗的美林谷滑雪场迎来了新春第一批游客。“我们一家都爱滑雪，每年冬天都会来这里运动休闲，这里距离市区只有一个多小时的车程，既能锻炼身体，又能体验冰雪运动的乐趣。”赤峰市民陈云鹏说。赤峰市红山区道谷南山滑雪场，除了滑雪项目，还打造了一处占地3万平方米的戏雪乐园，内设雪上冲浪、雪地摩托等项目，让游客更好地亲近自然。

赤峰市各大雪场发挥冰雪资源优势，安排了丰富多彩的冰雪运动、特色文旅活动，并不断提升各项配套设施，推进全民健身公益滑冰场建设。

石锁时而腾跃空中，时而立于肘上，各种手法令人眼花缭乱。古街另一头，大型空竹表演、集体表演、个人单头空竹花样等节目轮番上演……大年初一，江苏省无锡市惠山古镇人头攒动，健身爱好者齐聚古镇，在锻炼身体的同时，为游客献上体育表演活动，带动大家参与到体育运动中来。

春节假期，无锡市举办“新春体育大联动”活动，由无锡市体育局组织的传统体育表演、智力运动赛（象棋、国际象棋、围棋、魔方擂台赛）、家庭亲子接力赛、广场健身舞展演、电子竞技赛、街舞表演等走进各大景区、广场、商业综合体，打造运动过年新时尚。

广西壮族自治区宾阳县新桥镇方村，村民们身着球服在篮球场上挥汗如雨，拼抢投篮，球场边围满了观众，呐喊声、助威声此起彼伏。在比赛中担任中锋的村民陈克雄已是第十二年参加村里的篮球赛，“春节篮球赛已经成为村里的传统，大家都积极参与。”今年宾阳全县16个乡镇都有自发举办的篮球赛，观赛人员预计超10万人。

在南宁市区，“邕江桨板接龙圈圈舞”活动紧锣密鼓筹备。百里邕江上，队员们身着泳装练习桨板平衡等动作。他们将于大年初五在邕江用桨板接龙围成圆圈，开展桨板上做瑜伽、舞彩龙等活动。“我们第一次尝试这样的活动，许多冬泳爱好者踊跃报名。”76岁的邕江全程长漂队队长温知新说，“希望通过这样的活动带动大家参与体育锻炼，强身健体，健康过年。”

（本报记者史自强、王崟欣、朱磊、叶传增、武少民、辛阳、张艺开、孙海天、张枨、白光迪、祝佳祺）

《 人民日报 》（ 2023年01月24日 01 版）

(责编：罗知之、陈键)

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