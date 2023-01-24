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更好统筹供给侧结构性改革和扩大内需

金观平
2023年01月24日08:23 | 来源：经济日报
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原标题：更好统筹供给侧结构性改革和扩大内需

供给和需求是经济发展的一体两面。更好统筹供给侧结构性改革和扩大内需，是党中央基于我国经济运行规律和外部发展环境变化作出的战略部署，是积极应对不确定因素调整、增强发展主动性的长久之策，也是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。

当前，世界经济复苏乏力，全球通胀持续高企，国际需求面临着波动收缩或进一步加剧的风险，一些国家试图通过脱钩断链等方式，阻碍我国经济发展和结构升级。从国内看，我国经济恢复基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，劳动力等传统优势弱化、科技创新能力不够强、全要素生产率不够高等问题较为突出。

也应看到，我国拥有14亿多人口、世界上最大规模的中等收入群体，具备超大规模市场优势。随着居民收入和消费水平不断提高，把扩大有效需求与优化供给有机结合起来，加快形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，将为经济社会高质量发展提供有力支撑。特别是在进一步优化疫情防控措施的背景下，更好统筹供给侧结构性改革和扩大内需，具有很强的针对性和指导意义。

要牢牢把握深化供给侧结构性改革这条主线。一方面，要集中力量攻克关键核心技术等“卡脖子”环节，提升产业链供应链韧性和安全水平。要抓住全球产业结构调整中的新机遇，加快在新能源、人工智能、生物制造等前沿技术方面的研发应用；另一方面，更加注重供给结构与有效需求的适配性，推动有效需求和有效供给、消费和投资、内需和外需、自立自强和开放合作良性互动，形成推动高质量发展的强大合力。

要牢牢把握扩大内需这个战略基点。总需求不足是当前经济运行面临的突出矛盾，形成强大国内市场，是我国加快构建新发展格局的重要支撑，也是大国经济的优势所在。纲举目张做好2023年经济工作，就要着力扩大国内需求，中央经济工作会议明确提出“把恢复和扩大消费摆在优先位置”。近日，国家层面密集出台一系列扩大内需政策举措，从提高消费能力、改善消费条件、创新消费场景等方面，对做好扩内需工作进行部署，将为全面激发国内超大规模市场潜力提供有力支撑。

需求牵引供给，供给创造需求。供、需两方面是有机统一的。更好统筹供给侧结构性改革和扩大内需，要加快优化制度供给，形成更高水平的供求动态平衡。要以完善产权制度和要素市场化配置为重点，进一步深化“放管服”改革，在有效降低制度性交易成本的同时，不断增强市场主体的活力。要以优化提升营商环境为着力点，为提高全要素生产率提供制度性保障，不断激发和创造新的有效需求。

今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，更好统筹供给侧结构性改革和扩大内需，充分发挥超大规模市场的需求优势和产业体系配套完善的供给优势，有助于加快推动我国经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。

(责编：罗知之、陈键)
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