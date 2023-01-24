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生态红利带火了“小渔村”

本报记者 苏雁
2023年01月24日08:32 | 来源：光明日报
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原标题：生态红利带火了“小渔村”

江苏张家港的长江边上有一个美丽的小渔村，叫永兴村。大年初二，记者走进永兴村，只见家家户户的院子里都挂着红灯笼，一片红火热闹。

永兴村村口少说停了三四十辆轿车，不少游客赶来江边乡村过大年。上午11点，村民黄胜良的农家乐已经开始忙碌。今年50多岁的黄胜良一直在外闯荡，眼看着家乡越来越美，2021年，黄胜良和家里人一合计：“是时候回来开农家乐了。”

“老黄，今天生意怎么样？”钻进热气腾腾的厨房，永兴村党总支书记黄学贤问道。

“好得很！中午和晚上又是客满。”黄胜良一手颠锅，一手掌勺，接过村书记的话茬。

“菜一定要把好质量关，一是特色，二是新鲜。”黄学贤叮嘱。

“书记放心。我们的鱼是塘里捕的，蔬菜是地里摘的，米是村里种的，新鲜得很！”正在厨房打下手的黄胜良爱人笑着说。

“对的，绿色生态，是我们永兴村的牌子。”黄学贤说。

长江一路奔腾，在张家港冲刷出了入海前最后一道湾。“共抓大保护、不搞大开发”，2019年年底，张家港湾实施长江岸线综合环境整治工程，3.6公里生产岸线全部要改造成生态岸线。

前来给黄胜良送货的村民李雪军回忆，当时村里开会公布要拆除各类违章建筑、清理大大小小的养殖场、疏浚全村河道。“听到清退养殖场的消息，我坐不住了！”李雪军是远近闻名的养殖大户。“搞养殖虽然很辛苦，但能养家糊口。如果养殖池塘清退了，一家人的生计怎么办？”

村里组织了专家论证，经过细致调研，统一规划发展高效农业。李雪军在村委的帮助下，“摇身一变”成了种植大户。“一年种植一季稻、一季麦，有10多万元收入。”李雪军掰着手指头给记者算账。

得益于长江大保护，长江边曾经的小渔村环境美了，游客盈门，村民腰包鼓了。“以前啊，我们这里是‘靠江吃江’。”黄学贤告诉记者，“现在脱胎换骨了！绿树环绕，四季有花。长江成了我们的特色和优势，小渔村变成了‘最美江村’。”

（本报记者 苏雁）

(责编：罗知之、陈键)
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