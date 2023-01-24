原标题：寒潮来袭 各地多措并举加强春节保供保暖

春节假期，冷空气并未“休假”，一股寒潮正扑面而来。受其影响，我国中东部地区出现明显降温天气。各地各行业采取多种措施积极应对寒潮，充分做好生活物资、交通出行、能源等保障。

寒潮侵袭中东部 多地迎入冬以来最冷时段

中央气象台1月23日发布寒潮蓝色预警，中东部气温持续走低。受寒潮影响，23日至25日中东部大部地区气温将下降6摄氏度至10摄氏度，部分地区还会出现7-8级阵风。

在北方，多地出现“冻”人场景。预报显示，23日至25日，吉林省迎来入冬以来最冷时段，北部和东部山区部分地方将出现零下32摄氏度以下的严寒天气。

记者从内蒙古自治区呼伦贝尔市气象局了解到，受冷空气影响，23日，呼伦贝尔市264个气象监测站中，最低气温低于零下32摄氏度的共有258个站。

在内蒙古自治区额尔古纳市、根河市等地，记者看到，大街上行人大多“全副武装”穿得很厚实，帽檐、口罩、眉毛上都结了厚厚的冰霜。

中央气象台首席预报员杨舒楠介绍，此次寒潮过程成因主要是横槽转竖，引导冷空气南下。由于此次冷空气路径偏东，影响范围以东部地区为主，如东北地区东部、江南东部、华南东北部等地降温幅度更大一些。

杨舒楠提示，此次寒潮过程具有降温幅度大、速度快等特点。公众需做好御寒准备，有外出计划的公众要警惕大风、降温、雨雪、沙尘等天气对出行的不利影响，减少在广告牌、临时搭建物附近的逗留时间。

群众出行安全有序 市场交易有条不紊

面对寒潮低温，多地纷纷行动起来，确保群众出行便利。同时，许多地方市场交易、物流如常，显现民生活力。

23日凌晨，北京迎来兔年第一场降雪，环卫工作人员冒着严寒，迅速在大街小巷开展除雪作业。“大年初二正是走亲访友的日子，我们越早清理干净，市民出行就越多了一份安全。”北京环卫集团平谷公司城市机扫中心工作人员于洋说。

面对冷空气来袭，为确保城市安全运行，浙江省杭州市、宁波市等地城管部门纷纷做好物资设备准备，对一些高架路面及主要跨江大桥路面实施撒布融雪剂、铺设防滑草垫的准备，在天桥、隧道等处放置推雪铲、扫把、铁锹、麻袋等，以防止降雨结冰地面湿滑给市民出行带来影响。

位于长白山区的吉林省抚松县漫江镇锦江村23日出现大幅降温。锦江村党支部书记迟玉习告诉记者，降温对村民和当地旅游业没有带来明显不良影响。相反，经营民宿餐饮等生意的村民将炉火烧得更旺，供游客在欣赏雪景之余进屋取暖，对游客吸引力更强了。

山东寿光是全国重要的蔬菜生产基地和蔬菜集散中心，尽管寒潮来袭，这里的蔬菜生产和交易有条不紊。作为全国最大的蔬菜批发市场之一，寿光地利农产品物流园汇集了各地的商户，日交易量通常在1万吨左右。

“春节期间物流园不停歇，大年初一的市场交易从早上6点就开始了。”物流园蔬菜经营管理部副经理孙向明说，物流园建立了蔬菜保供稳价机制，寒潮天气整体上对交易影响不大。

细化应对措施 夯实保供保暖根基

寒潮来临，又逢春节假期，多地细化保障措施应对降温天气。

喇叭沟门满族乡是北京市最北部的乡。为做好低温天气期间的保障工作，乡里工作人员进一步对鳏寡孤独、留守儿童等特殊群体进行走访。“最近天气冷要注意保暖，有什么需要您跟我们说……”在这个乡下辖的上台子村独居老人张大爷家中，工作人员与老人促膝长谈，仔细询问老人的身体状况，查看其居住环境和取暖、用电等安全设施，并向老人送上节日问候。

应对寒潮，电力、热力保供是关键。

河北省廊坊市相关部门持续关注供热运行情况，加大指导协调力度。在廊坊市广达供热有限公司运行调度中心，工作人员坐在平台大屏前密切观察数据，供热区域的供水、回水温度等情况一目了然。据介绍，该平台能实现数据的远程采集，对所辖208个换热站进行监测和控制，可根据室外气温精准调节供暖水温。

受寒潮大风天气影响，叠加春节用电高峰，山东省济南市23日用电处于高位运行。“10千伏中铁线八里桥公变出现重载预警，可能影响正常供电，请到现场核实及时处理。”在国网济南供电公司槐荫供电中心供电服务指挥分中心，工作人员正有条不紊地安排检修人员奔赴现场处置问题。

23日一早，在位于浙江省杭州市临安区龙岗镇海拔超过1500米的高山上，国网杭州市临安区供电公司输电运检二班班长陈露和一名同事打算赶在降雪来临前对35千伏玉山线进行特殊巡检。穿戴好防护设备，他用力搓了搓手开始攀爬铁塔。塔体湿滑，加上气温很低，稍微爬一会，他就呼哧喘气。随着高度增加，塔上覆冰越来越多。他拿出工具，叮叮当当敲起来，碎冰纷纷落在地上。

大年初二就得工作，陈露和同事却没有怨言。“我俩是临安本地的，让班里的小年轻回家过个好年，我们这群‘老人’多守一会儿不打紧。”

(责编：罗知之、陈键)

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