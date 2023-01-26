人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

丰沛细节绘就乡村画卷

胡  平
2023年01月26日08:23 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　《宝水》：乔叶著；北京十月文艺出版社出版。

　　同样以新农村建设和乡村振兴为题，作者不同，写出来的作品风格也殊为不同。作家乔叶的长篇新作《宝水》发掘当代乡村建设实践，格局开阔，内涵丰富，文学质感强，成为近期乡土书写的新收获。

　　作品中的宝水村位于太行山深处，山清水秀，在新农村建设中成功地由传统乡村转变为以文旅为特色的新型乡村。这种成功既得益于政策扶持和地方政府规划到位，也源于乡村建设激发了村民们创造更美好生活的热情。从民居改造、卫生环境改善，到有归属感的社区营造，再到利用景区辐射效应，整合村里的旅游资源，鼓励条件成熟的村民们转型经营农家乐，直至宝水村成为旅游产业示范村——一个个变化应运而生，水到渠成，作者写得也是从容淡定，不疾不徐，在流畅叙述中展现一个村庄的嬗变过程，折射乡土中国的现代化进程。

　　小说以城市女性青萍的视角讲述故事。青萍的老家离宝水村不远，就在同县的福田庄，不过她更钟情于城市，认为自己早已脱离了老家。遭遇奶奶、丈夫等亲人相继离世之后，青萍因愧疚和郁积多年的心结导致失眠，当她跟随朋友来到宝水村后，发现乡村“治愈”了自己，这是作品的独特构思。青萍受邀留在村里，帮助村民建起村史馆，将各家遗存的犁、锄、扁担、箩筐等收集起来，附以文字说明展出，吸引外来游客，为宝水村增添了吸引力。身处宝水村的青萍，不断回忆起少年时生活在福田庄的经历，勾起了乡思，这又将作品引入另一番境界。在宝水村的经历，让青萍仿佛听到遥远的呼唤，她对老家和老人更加亲近起来。无论境遇变迁如何，总有些记忆会长久流连在出发的地方，乡愁由此生发。《宝水》是一部对家乡意识发掘甚深的作品，乡愁燃起了青萍建设新农村的由衷热情，也唤起了当代读者的共鸣。

　　小说里这个既虚且实的宝水村不过四五十户人家，如作者所言，它是一个纤细的神经末梢般的小村落，但这小村千头万绪，充满生活的质感。作者对宝水村的变化描摹细腻，细节丰沛，令人如身临其境。许多细节出人意料又尽在情理之中，阅读过程趣味横生。小说中出现的人物令人目不暇接，镇长、村干部、专家、会计、村医、返乡青年等，无不个性鲜明。作品对人物的塑写是勾画式的，不求重墨，但求传神。总之，《宝水》不强化故事的曲折与悬念，也不刻意营造冲突，而是追求复现实实在在的乡村氛围、人们的日常心态和生活质感，细大不捐，汇水成河，呈现出一幅从历史、文化、风俗到语言皆具地方特色且经得起考证的乡村画卷。

　　这种写法在谋篇上是有难度的，需要作者熟悉乡村，与乡土血脉相连，靠临时采访三五个月断然实现不了。作者乔叶一直以乡土题材写作见长。有了想要写《宝水》的念头后，她有意识地天南海北广泛“跑村”，领略乡村发展因地制宜的多样面貌，也挑了两三个村子长期专注跟踪地“泡村”，在“跑村”和“泡村”的纵横交织中，感受今日乡村既熟悉又陌生的活力。从深入生活中汲取“宝水”，才能写出这样一部别开生面的厚重作品。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月26日 08 版）

(责编：鲁婧、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
新春走基层｜新发地批发市场：24小时运转守护万家“烟火气”
　　“菜篮子”“米袋子”“果盘子”，事关千家万户，是最基本的民生。寒冬凌晨，在新发地农产品批发市场里，运输车辆来回穿梭开始了一天的忙碌。…
站好春节这班岗 能源供应确保温暖过年
　　一到春节，返乡出行客流增加。为了让车子跑得动、暖气烘得热，有这么一群人坚守在条件艰苦的油站、气田，维持能源保供的正常运转，为千家万户送去温度，让大家过一个热闹、温暖、亮堂的新年。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部