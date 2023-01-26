原标题：联合国报告预测2023年世界经济增长将放缓

联合国25日发布《2023年世界经济形势与展望》报告预测，2023年世界经济增长将从2022年的约3%降至1.9%。

报告说，在新冠疫情、乌克兰危机、高通货膨胀和气候变化等影响下，2022年世界经济遭受重创，2023年世界经济继续承压。如果一些宏观经济逆风能够开始消退，世界经济增长将在2024年回升至2.7%。

报告说，世界经济增长放缓既影响发达国家，也波及发展中国家，许多国家在2023年面临经济衰退风险。美国、欧盟和其他发达经济体增长势头减弱，通过多种方式对世界经济产生不利影响。

报告预测2023年中国经济增长将会改善。随着中国政府优化防疫政策、采取利好经济措施，中国经济增长今年将加速，预计达到4.8%。

报告认为，为应对多重全球危机、让世界回到实现联合国2030年可持续发展目标的轨道上来，加强国际合作势在必行。国际社会迫切需要在为发展中国家提供财政援助、减轻债务负担等方面加大力度。（记者毛磊）

(责编：鲁婧、杨迪)

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