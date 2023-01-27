本报记者

1月25日，G4052次列车工作人员与小旅客合影留念。

丁 波摄（影像中国）

春节假期，顺丰深圳南山科技园站点工作人员正在分拣快递。

新华社记者 梁 旭摄

春运是实现万家团圆的幸福旅程，也是观察中国经济的一扇窗口。疫情防控进入新阶段后的第一个春运，格外受人关注。

仅1月25日当天，全国铁路、公路、水路、民航就发送旅客3530.1万人次，环比增长21.6%。客流量大幅回升的背后，是更大的发展潜力、更强的消费动力、更足的经济活力。

春节假期，本报记者分赴各地、深入基层，透过今年春运的点点滴滴，看到了一个流动的中国，一个生机勃勃、信心满满的中国。

新开线路，激发更多潜力

“就是一个字：快！”大年初五，家住浙江省德清县武康街道的李先生来到杭州东站，坐上G446次列车，一通电话的工夫，列车已停靠在德清站。

湖杭高铁于2022年9月正式投运，新建线路长137.8公里，设计时速350公里，全线设6座车站。“德清到杭州、湖州只要10多分钟，到上海也只要1个多小时。”李先生说，“今后出门旅游，更方便了！”

“走起，去西昌晒太阳！”四川省成都市的崔女士一家在春节假期出游。随着新成昆铁路的开通，四川攀枝花、西昌一跃成为铁路出游的热门地区。“西昌游客很多，我一周前就已经订好了酒店。”崔女士说。据统计，大年初一到初四，西昌市共接待游客86.11万人次，同比增长91.55%；实现旅游收入80260.6万元，同比增长164.02%。

“今年春运铁路客流量激增，成都南站每天到发90余趟次动车组，发送旅客2.61万人次，较去年同期增长110.9%。”成都南站副站长王昱窅说，春运开始以来，新成昆铁路日均客流超4万人次。

贵州省铜仁市思南县孙家坝镇牌坊村，从外地务工返乡的李志惊喜于老家的变化：“原来的路坑坑洼洼，很不方便，村里上好的山货运不出去。去年11月新修了公路，山里的货好卖了，乡亲们致富的信心也更足了！”

思南县交通运输局党组成员江文炳介绍，2022年全县共创建“四好农村路”958公里。截至2022年底，贵州公路通车总里程达20.9万公里。2023年，贵州计划建成高速公路项目200公里、普通国道100公里、乡镇通三级及以上公路500公里，将激发更多发展潜力、有力推动乡村振兴。

大年初五，在重庆市巫山县平安渡口，游客们有序登船，前往长江对岸的三峡里·竹枝村景区游玩。“以前，从县城开车过去要20多分钟，现在坐渡船5分钟就到了，不仅免费，还可以在江中欣赏两岸风景。”游客朱先生说。近日，三峡里·竹枝村景区开村迎客，为方便游客游览，江南文化公司开通轮渡路线。目前，三峡里·竹枝村景区轮渡载客量每日可达1000余人次。更多游客来到景区，带动当地餐饮、住宿等消费。

节日出行，释放消费动力

海南省三亚凤凰国际机场候机大厅内，工作人员叶德山快步跑向机场绿色通道。74岁的徐先生因骨折需紧急返回北京，叶德山和同事们一起将老人送上飞机。今年春运，三亚凤凰国际机场预计运送旅客273.8万人次，同比增长7.7%。“老幼病残孕等特殊旅客可线上预约或现场申请，从特殊通道通行，我们会竭力做好服务保障工作，让大家开心游玩、舒心消费。”三亚机场党委书记韩录海说。

游客数量的增长带动三亚离岛免税市场持续升温。据统计，从除夕到大年初四，三亚4家离岛免税店总销售额达11.58亿元，较2019年同期增长253%。

大年初五，河北省张家口市延崇高速太子城收费站张灯结彩，不时有途经的游客在收费站广场一旁的停车区停下车来，与冬奥五环大桥合影。收费站值班班长柴云飞与同事手捧礼包分发给游客。“真是太贴心了。”来自北京的薛女士说。

春节假期，张家口市崇礼区迎来北京冬奥会后首个滑雪季，从北京自驾前往崇礼方向的游客数量不断攀升。从除夕到大年初五，张家口崇礼区六大雪场共接待游客11.47万人次。“我对这个雪季的营业额充满信心。”崇礼区太舞滑雪小镇负责人说。

春节假期，河北省高速公路车流量同比增幅明显，群众出行意愿明显提高。仅大年初四当天，河北省高速公路车流量达225.22万辆，同比增长94.5%。

在上海虹桥站开往湖北大冶北站的G1728次列车上，列车长王成忙个不停：提醒旅客戴好口罩、注意安全，通过对讲机指挥乘务员处理突发情况……“春运期间，我们要做好服务保障工作，确保旅客们安全出行。”大冶北站站长赵亮介绍，春运开始前，站内的照明、供暖、座椅等客服设备均已完成检修、更新，“我们将努力确保旅客温馨出行、平安到家。”

春运物流，折射经济活力

大年初五，浙江省长兴县铁公水多式联运中心港口码头，货轮频繁进出，集装箱不断被起吊、装运，船来船往，繁荣忙碌，畅通有序。一大早，海信（浙江）空调有限公司计划物流部部长李艳办完相关手续后，看着6000多台空调全部装好船启程驶向上海港。李艳说：“水运可直接抵达上海港，和公路运输相比，能节省不少成本。”据统计，从除夕到大年初四，长兴县中心港口码头集装箱吞吐量519标箱，同比增长约50%。

“73151次18道发车开放信号”“同意73206东6道停车”……山西省大同市的大秦线大同车务段湖东站集控楼里，值班员黄文杰边接电话，边在电脑上点击，时而用手里的红、蓝笔在作业图表上做记录。湖东站是西煤东运大通道大秦线的始发编组站，山西、内蒙古、陕西的煤运专列在这里组成万吨级重载列车，经大秦线把煤炭运往26个省份。

春运期间，铁路部门发挥“高铁+生鲜”优势，中铁快运、车站、列车等环节通力合作，全力保障物流运输通畅。一大早，安徽省安庆市太湖县太湖南站，一箱箱打包好的中铁快运包裹经安检后，将通过高铁发往上海，中午就能送到超市或消费者家中。“太湖南站一天开行38趟列车，货物以特色农产品为主，主要发往北京、上海、杭州、深圳等地。”太湖南站副站长马正权说。

大年初三凌晨，天微亮，中国邮政集团公司陕西省安康市汉滨区寄递事业部竹园揽投部已是一片繁忙。装卸、接收、分拣、细排、打包后，一个个包裹正静待被送到客户手中。下午2点多，快递员陆续回到网点，稍作休息又装上货，开始了第二次配送。“今年春节假期，我们的揽投量大，所有快递员放弃休假，将党报党刊、包裹邮件第一时间送到单位和用户手中。”汉滨区寄递事业部经理王璐介绍。晚上10点，节日的灯火照亮了山城，快递员们骑着快递车在街道上穿梭。灯光下，那一抹“邮政绿”格外耀眼。

为优化春节假期寄递服务，国家邮政局专门制订了保障工作方案，督促中国邮政集团有限公司持续提供邮政普遍服务，指导主要快递企业做好春节假期服务保障工作，合理安排节日期间生产经营。1月25日当天，邮政快递揽收量约0.61亿件，环比增长22.0%；投递量约0.48亿件，环比增长33.3%。

（本报记者窦皓、宋豪新、苏滨、刘新吾、曹文轩、邵玉姿、范昊天、江南、乔栋、徐靖、龚仕建、刘志强、李心萍）

《 人民日报 》（ 2023年01月27日 01 版）

(责编：王仁宏、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经