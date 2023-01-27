本报记者 孟海鹰 刘温馨

长达512.6米的冰滑梯上，满是游人的欢笑声；400米长的雪雕墙面生动立体，雕琢了历史经典故事；园区中心39米高的冰雕塔顶，一只灵动可爱的玉兔和着乐声旋转不停……

夜幕下的吉林省长春市天定山旅游度假小镇冰雪新天地景区，灯光冰影，游人如织，年味儿浓浓。

红砖地、热炕头，窗外下着小雪，屋里却暖烘烘的。小镇民宿内，游客李馥钰说：“今晚看完冰灯，晚上民宿睡一觉，明早起来去滑雪！”

天定山旅游度假小镇依山而建、傍水而立，占地600万平方米，主要由冰雪新天地、滑雪场、民宿、有机农业园4部分组成。“我们依托得天独厚的生态资源和冰雪资源，打造出这个可以深度游的冰雪主题乐园。”承建该项目的吉林省建设集团有限公司董事长江礼成说。

雪里屯、古油坊、水乡……天定山脚下一个个院落，是小镇开发的原乡民宿。“我们共有89个独立大院，可以为游客提供雪地火锅、泼水成冰等原生态的吃住游玩体验。”天定山旅游度假小镇宣传部门负责人蔡慧瑜介绍。

“你瞧，这是为孩子们堆雪人准备的！”蔡慧瑜指着每个院落门口两三个椭圆形“雪坯子”说道。春节假期，不少是家庭出游，孩子们如果想体验堆雪人，民宿服务中心提供材料和工具，还会派专业的雪雕师指导。

天定山滑雪场作为离长春市最近的专业滑雪场，距市区仅半小时车程。江礼成介绍，目前，天定山滑雪场已经和长春市部分小学共建滑雪课项目，保证每个学生每个雪季都能上一节专业滑雪课。

绿水青山就是金山银山，冰天雪地也是金山银山。上个雪季，天定山旅游度假小镇累计接待游客89.5万人次，实现营收1.04亿元。“这个雪季肯定更为红火。”江礼成说。

《 人民日报 》（ 2023年01月27日 01 版）

(责编：王仁宏、陈键)

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