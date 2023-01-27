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共同感受春节的味道（今日谈）

盛玉雷
2023年01月27日08:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　北京前门大栅栏，游客在张灯结彩里感受喜庆气氛；广州越秀西湖花市，市民在芬芳四溢中流连忘返；山东威海西霞口旅游度假区，人们在舞龙舞狮、秧歌锣鼓等表演里重温传统年俗……大江南北、长城内外、线上线下，“欢欢喜喜过好年”的氛围，既是热火朝天的烟火味儿，也是绵延悠长的文化味儿。

　　不同的味道，相似的情感。新春佳节，不只是物质的丰盛，也意味着文化的丰裕、精神的丰满。一桌年夜饭，是和家人团圆共度、和亲情美满相拥；一句“过年好”，是对彼此的问候、对未来的祝福。从感念家庭到感恩生活，春节早已成为历史传统、生活方式、价值观念的集合，浓缩了中华文化的精华，饱含着对美好生活的向往。

　　今天，生活在变，环境在变，但节日的仪式感没有变，团圆祈福的文化内核始终没变。当文化的韵律叠加时代的脉动，当传统的底色添加现代的线条，“年”就有了更多元的文化表达、更精彩的文化呈现。让我们在文化的纽带、情感的磁场里，共同感受春节的味道，一起诠释过年的意义。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月27日 01 版）
(责编：王仁宏、陈键)
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