本报记者 范昊天

大年初五，湖北省宜昌市兴山县水月寺镇安桥河村，海拔1300多米的三峡云栖谷国际滑雪场里，24岁的滑雪爱好者王宗燊踩着雪板，身体微微下蹲，脚下用力，沿着坡道滑了起来。“去年兴山通了高铁，从武汉过来滑雪只要3个多小时，很方便。”王宗燊说。

打扫卫生、换被子、开窗通风……距离滑雪场不远的酒店内，55岁的让明凤忙着收拾客房，“这几天游客多，上个客人刚退房，就有新客人准备入住。”

“现在每天有三四百人来滑雪，100多间酒店客房已经订满了。”云栖谷景区总经理田俊说。

安桥河村党支部书记张祖荣介绍，2019年，在外创业的村民李堂魁返乡投资，利用海拔高、夏季凉爽的优势，发展避暑康养旅游产业，投资建设游客接待中心、民宿酒店、玻璃滑道等设施，打造云栖谷景区，带动180多名村民在景区就业，20多户家庭开办民宿、农家乐。

近年来，在旅游业的带动下，安桥河村200多名在外务工的村民返乡就业。眼下，安桥河村正对通往景区的公路进行升级，方便更多游客前来游玩。

《 人民日报 》（ 2023年01月27日 01 版）

(责编：王仁宏、陈键)

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