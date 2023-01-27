人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

湖北宜昌市兴山县安桥河村——

农旅融合游客多（新春走基层·乡村振兴一线见闻）

本报记者  范昊天
2023年01月27日08:42 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　大年初五，湖北省宜昌市兴山县水月寺镇安桥河村，海拔1300多米的三峡云栖谷国际滑雪场里，24岁的滑雪爱好者王宗燊踩着雪板，身体微微下蹲，脚下用力，沿着坡道滑了起来。“去年兴山通了高铁，从武汉过来滑雪只要3个多小时，很方便。”王宗燊说。

　　打扫卫生、换被子、开窗通风……距离滑雪场不远的酒店内，55岁的让明凤忙着收拾客房，“这几天游客多，上个客人刚退房，就有新客人准备入住。”

　　“现在每天有三四百人来滑雪，100多间酒店客房已经订满了。”云栖谷景区总经理田俊说。

　　安桥河村党支部书记张祖荣介绍，2019年，在外创业的村民李堂魁返乡投资，利用海拔高、夏季凉爽的优势，发展避暑康养旅游产业，投资建设游客接待中心、民宿酒店、玻璃滑道等设施，打造云栖谷景区，带动180多名村民在景区就业，20多户家庭开办民宿、农家乐。

　　近年来，在旅游业的带动下，安桥河村200多名在外务工的村民返乡就业。眼下，安桥河村正对通往景区的公路进行升级，方便更多游客前来游玩。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月27日 01 版）
(责编：王仁宏、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
新春走基层｜新发地批发市场：24小时运转守护万家“烟火气”
　　“菜篮子”“米袋子”“果盘子”，事关千家万户，是最基本的民生。寒冬凌晨，在新发地农产品批发市场里，运输车辆来回穿梭开始了一天的忙碌。…
站好春节这班岗 能源供应确保温暖过年
　　一到春节，返乡出行客流增加。为了让车子跑得动、暖气烘得热，有这么一群人坚守在条件艰苦的油站、气田，维持能源保供的正常运转，为千家万户送去温度，让大家过一个热闹、温暖、亮堂的新年。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部