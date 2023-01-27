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黑龙江铁塔公司监控中心——

信号保畅通  风雪亦无阻

本报记者  刘梦丹
2023年01月27日08:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　春节假期，黑龙江铁塔公司监控中心灯火通明。

　　由101名平均年龄不到27岁的年轻人组成的省市两级监控调度团队，承担着黑龙江省内4万座通信基站7×24小时监控任务，他们对接的1500多名通信基站维护人员随时待命。

　　1月21日夜间，省级监控中心运维监控系统传出告警，大兴安岭地区加卧公路沿线所有通信基站全部停电。省级监控调度值班人员刘泽宇第一时间将告警信息通知大兴安岭地区监控中心和区域经理曲维波。随后，大兴安岭监控调度值班人员王静同步对接当地供电公司，确认停电原因和预计恢复时间。

　　1月22日00:30左右，曲维波带着另外3名维护人员代立航、田辉、朱林赶到重点保障基站附近。积雪阻挡，车辆无法直达基站。“雪太厚，没过膝盖了，只能把油机抬到机房。”曲维波说。油机加满油后重约220公斤，虽然这段路不到100米，4人走到基站后，身上的棉衣早已被寒风吹透。

　　“这是全省今天处理的第三十七个告警。”刘泽宇说。一般来说，每名调度员一天需要处理各类告警30至50个，拨打电话上百次。

　　黑龙江铁塔公司省级监控中心负责人曹锐介绍，这个冬天属于极寒天气，公司加大基站巡检、维护力量，确保千家万户通信通畅。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月27日 02 版）
(责编：王仁宏、陈键)
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