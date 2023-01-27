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河北港口集团秦皇岛港九公司——

调度运行稳  电煤运输忙

本报记者  史自强
2023年01月27日08:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　夜幕下，海水拍打着渤海湾的海岸。晚上6时30分，程宝刚迈着轻快的步伐，走进河北港口集团秦皇岛港九公司集控中心。这个春节，作为集控中心乙班值班主任，程宝刚丝毫不敢懈怠，与班组的10名同事一起坚守在电煤运输一线。

　　“在港船舶6艘，设备状况良好……”集控中心内，程宝刚指导同事抄录下交接班装船、卸车情况以及设备状况，“不仅要熟悉自己班次的生产情况，还要尽可能多地了解上个班次的生产信息，信息量越大，组织生产就会越全面、越细致、越精准。”

　　集控中心由中控室、取装集控室、卸堆集控室组成，可以对3台卸车机和4台装船机进行远程集中控制。“智能化带来巨变，我和同事们不用再到生产作业现场操作设备。”程宝刚介绍，这里是秦皇岛港首个完全自主建设的生产作业一体化集控中心，也是河北港口集团智慧港口、绿色港口、平安港口建设的集成化探索。

　　换班人员陆续到岗，程宝刚召集大家开班前会。晚上11时30分，一名同事赶来，语气急促地报告：“卸车机三号漏斗报警，请您指示！”程宝刚立即小跑赶到集控室，“控制翻转速度，降低流量，让煤流缓一缓，保持观察。”10分钟后，警报解除，“继续恢复正常作业，注意观察料位情况……”

　　肩负着“北煤南运、西煤东送”的重任，河北港口集团2022年累计完成煤炭吞吐量2.9亿吨，占环渤海港口煤炭下水量的38.6%。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月27日 02 版）
(责编：王仁宏、陈键)
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