本报记者 曹文轩

春节假期，阳光照进村庄。海南热带雨林国家公园鹦哥岭保护区南开管理站护林员符惠全一如既往起了个大早，跨上摩托车，和同伴们向雨林深处驶去，开始一天的巡山工作。

海南热带雨林国家公园是我国首批设立的5个国家公园之一。作为护林员，符惠全的主要任务是森林管护、防火、宣传、协助科研等工作。

跋山涉水数小时后，细细的汗珠从额头沁出。“雨林里坡陡苔滑，摩托车只能开到山脚，剩下的路程都得靠脚力。”符惠全和同伴一个月有22天上山巡护，每天背着20多公斤的装备徒步几十公里。

2011年，22岁的符惠全从部队退伍，回到海南省白沙黎族自治县南开乡，成为鹦哥岭保护区南开管理站的一名护林员。“这12年的春节，我大部分时间都是在山上度过。火灾高发期，巡山护林歇不得。”符惠全说。

保护雨林的力量正在不断壮大。海南热带雨林国家公园管理局鹦哥岭分局局长李大江介绍，目前，鹦哥岭共有村民巡护员490人，分别来自10个乡镇，39个村委会。

“这叫坡垒，是国家一级保护植物……”指着远处20多米高的树木，符惠全介绍。年复一年在雨林中行走，如今，符惠全已经能准确识别300余种动植物，还获得了林业助理工程师职称、考了无人机驾照、担任鹦哥岭多套图鉴编委以及多所学校的雨林课堂讲解员。

临近中午，巡山小队席地而坐，拿出本地特色食品鱼茶，聊起新年的畅想。“希望新的一年山更绿、水更清、生活更好。”“最好能再发现几个新物种！”欢声笑语，在雨林间回荡。

《 人民日报 》（ 2023年01月27日 02 版）

(责编：王仁宏、陈键)

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