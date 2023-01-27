人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

果园中听科技特派员的心声（新春走基层·特别报道·乡村兴）

本报记者  常碧罗
2023年01月27日08:44 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　这个春节，重庆市巫山县果业中心副主任、巫山县科技特派员黄明一直很忙，一大早就从县城往村里赶，在路上向记者说：“现在是脆李冬管的关键时候，今年果子的品质，就看这个冬天了。”

　　巫山县坐落在三峡库区，生态农业是支柱产业，巫山脆李享有盛名。每年7、8月份，脆李丰收的季节，一辆辆各地牌照的货车成群结队进山，又满载脆李出山，把脆李送到全国各地的货架上。

　　到了巫峡镇文峰村，黄明跳下车，向着果农陈嗣春的脆李果园一路快走。陈嗣春是当地种植大户，种有294亩脆李园。

　　来到果园，黄明和果业中心的同事们一起，开起现场小课堂。“咔嚓咔嚓”，黄明剪下几枝重叠的枝条，向大家说：“大伙儿注意，强树要轻剪，弱树要重剪，病虫枝一定要剪。”果农们把黄明围在中间，神情专注。

　　接着，黄明把剪下的枝条扔进粉碎机。“这些树枝粉碎以后，可以撒在果树周围，增加土壤的有机质。”黄明说。

　　提高脆李的甜度、口感，关键在管护。“黄老师经常来村里指导，我们种果子方法科学，脆李自然品质好，卖得俏，价格也涨了。”陈嗣春说，他家脆李2022年的销售额比2021年涨了20%，“足足10万元咧！”

　　春节期间，脆李尚未萌芽，黄明要趁这个时间跑遍每一个乡镇，手把手给果农技术指导。

　　离开脆李园，记者与黄明前往柑橘种植园。柑橘也是巫山县的重要果类。“我们这里的柑橘，有现下就成熟的纽荷尔脐橙，也有开春后才收获的晚熟柑橘。保障柑橘树安全越冬，需要及时补施基肥，增强果树根系活性。”黄明说。

　　走在半路，黄明就被天鹅村的李宗明拦下了：“黄老师，来我家果园指导一下吧。”常年往田间地头跑，黄明和果农十分熟悉。李宗明是黄明的忠实粉丝，每次黄明来做技术指导，李宗明都要去听。

　　黄明在李宗明的果园里边走边看晚熟柑橘的长势，笑容满面。“你瞧，他家做足了防冻害措施，果子都长得不错。等到开了春，又能卖个好价钱。”黄明笑道。

　　“年节也不敢放松。有黄老师来看一眼，我这心里就踏实了。”李宗明说。

　　返程途中，夜色如水，记者与黄明聊起了新年心愿。

　　“新的一年，我们会培养更多技术人员，为更多果农提供技术指导。我们还要办联合农场，让更多果农抱团发展，把巫山脆李和柑橘的品牌打得更响。我还想推广丰产技术……”黄明的话，句句不离果农乡亲们。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月27日 04 版）
(责编：王仁宏、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
新春走基层｜新发地批发市场：24小时运转守护万家“烟火气”
　　“菜篮子”“米袋子”“果盘子”，事关千家万户，是最基本的民生。寒冬凌晨，在新发地农产品批发市场里，运输车辆来回穿梭开始了一天的忙碌。…
站好春节这班岗 能源供应确保温暖过年
　　一到春节，返乡出行客流增加。为了让车子跑得动、暖气烘得热，有这么一群人坚守在条件艰苦的油站、气田，维持能源保供的正常运转，为千家万户送去温度，让大家过一个热闹、温暖、亮堂的新年。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部