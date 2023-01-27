本报记者 常碧罗

这个春节，重庆市巫山县果业中心副主任、巫山县科技特派员黄明一直很忙，一大早就从县城往村里赶，在路上向记者说：“现在是脆李冬管的关键时候，今年果子的品质，就看这个冬天了。”

巫山县坐落在三峡库区，生态农业是支柱产业，巫山脆李享有盛名。每年7、8月份，脆李丰收的季节，一辆辆各地牌照的货车成群结队进山，又满载脆李出山，把脆李送到全国各地的货架上。

到了巫峡镇文峰村，黄明跳下车，向着果农陈嗣春的脆李果园一路快走。陈嗣春是当地种植大户，种有294亩脆李园。

来到果园，黄明和果业中心的同事们一起，开起现场小课堂。“咔嚓咔嚓”，黄明剪下几枝重叠的枝条，向大家说：“大伙儿注意，强树要轻剪，弱树要重剪，病虫枝一定要剪。”果农们把黄明围在中间，神情专注。

接着，黄明把剪下的枝条扔进粉碎机。“这些树枝粉碎以后，可以撒在果树周围，增加土壤的有机质。”黄明说。

提高脆李的甜度、口感，关键在管护。“黄老师经常来村里指导，我们种果子方法科学，脆李自然品质好，卖得俏，价格也涨了。”陈嗣春说，他家脆李2022年的销售额比2021年涨了20%，“足足10万元咧！”

春节期间，脆李尚未萌芽，黄明要趁这个时间跑遍每一个乡镇，手把手给果农技术指导。

离开脆李园，记者与黄明前往柑橘种植园。柑橘也是巫山县的重要果类。“我们这里的柑橘，有现下就成熟的纽荷尔脐橙，也有开春后才收获的晚熟柑橘。保障柑橘树安全越冬，需要及时补施基肥，增强果树根系活性。”黄明说。

走在半路，黄明就被天鹅村的李宗明拦下了：“黄老师，来我家果园指导一下吧。”常年往田间地头跑，黄明和果农十分熟悉。李宗明是黄明的忠实粉丝，每次黄明来做技术指导，李宗明都要去听。

黄明在李宗明的果园里边走边看晚熟柑橘的长势，笑容满面。“你瞧，他家做足了防冻害措施，果子都长得不错。等到开了春，又能卖个好价钱。”黄明笑道。

“年节也不敢放松。有黄老师来看一眼，我这心里就踏实了。”李宗明说。

返程途中，夜色如水，记者与黄明聊起了新年心愿。

“新的一年，我们会培养更多技术人员，为更多果农提供技术指导。我们还要办联合农场，让更多果农抱团发展，把巫山脆李和柑橘的品牌打得更响。我还想推广丰产技术……”黄明的话，句句不离果农乡亲们。

《 人民日报 》（ 2023年01月27日 04 版）

(责编：王仁宏、陈键)

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