本报记者 张 帆 徐元锋 韩 鑫

暖阳里，云南昆明的云天化晋宁现代花卉产业园内千亩玫瑰含苞待放。9米高的大棚，每个占地100多亩，却只需1人管理。徜徉花海，云天化花匠铺科技公司综合管理部副部长王博介绍：“水肥、环境、温度，都是自动化控制，花产量比传统大棚翻了两番。”

从生产肥料到涉足现代农业，从传统生产到智能转型，阳光下娇艳的千亩玫瑰成为云天化集团迈向高质量发展的生动注脚。2022年前三季度，云天化集团实现利润总额73亿多元，同比增长1倍多，研发经费投入同比增长57%。

今天的云天化，已成长为以肥料及现代农业、玻纤及复合材料、精细化工及新材料为主业的产业集团。精细磷化工、氟化工、新能源新材料板块异军突起，非肥业务占比达到35%，其利润占比超过一半。

“党的二十大报告提出‘加快建设世界一流企业’，为我们擘画了发展蓝图，坚定了发展信心。”云天化集团党委书记、董事长张文学说，“我们将深入贯彻新发展理念，通过深化改革活起来，通过内涵式发展好起来，通过提升管理苦练内功强起来。”

深化改革 破解难题

云天化总部坐落于昆明滇池路边。办公区一楼电子显示屏上，“以奋斗者为本，以价值创造者为本”的标语格外醒目。

多年来，正是在深化改革中不断破解难题、创造价值，才有了企业的新生。

2016年，国际肥料市场价格低迷，加之自身发展长期积累的诸多结构性矛盾集中凸显，云天化陷入低谷。

“当年负债率达86.7%，有息负债超过650亿元，光财务费用每年就超30亿元，现金流风险大。”张文学回忆，干部员工一度看不到未来，士气低落。

是被动等待市场好转，还是背水一战？张文学说：“要以确定性管理应对不确定的外部环境。”云天化集团开始聚焦组织、机构、人员等要素，深化改革创新破难题。

机构组织做“减法”，人才引进做“加法”。2016年，云天化集团总部职能部门由17个减为10个，人员由148人减为98人；下属单位组织机构由201个精减到99个。减少冗余配置的同时，大力优化用人结构，2018年，集团加快实施市场化选人用人改革，本部及下属单位管理层共70余人全员免职，重新竞争上岗，之后市场化选聘了35名职业经理人。

总部职能部门压减42%，下属主要单位组织机构精减51%……改革释放出强劲发展活力。近年来，云天化集团累计消化潜亏30亿元，负债率较最高时降低11个百分点；人均劳动生产率年均增长超30%，从2012年的15万元提升到2021年的67万元。

改革不停顿，创新不止步。“目前，我们正在积极打造‘进取型’干部人才队伍，全面实施经理层任期制和契约化管理。”张文学介绍，公司探索“党管干部、市场化机制、董事会（经理层）依法聘任领导”相协同的职业经理人改革，其中已有45户企业先行先试。

通过推行股权激励、超额利润分享等机制，打破干部的“舒适区”，有力激发了员工的干劲。云天化股份总经理崔周全感慨：“以前每年同样薪酬的同事，后来彼此相差几万元，你说激励大不大？”

张文学说：“改革解决了我们怎样生存下去的问题，未来我们将持续向改革要效益、增活力、谋出路，不断提升企业核心竞争力，让全体员工共享企业改革发展成果。”

持续投入 绿色发展

汽车在滇池边的山坡上前行，渐渐驶入一片郁郁葱葱的密林。很难相信，这里曾是火热生产的矿山。

这是云天化集团旗下昆阳磷矿，不仅植物繁茂，还能看到野鸡、野兔等野生动物。

“绿色低碳不只是任务约束，更是骨子里的内生需求，是企业可持续发展的重要条件。”崔周全介绍，为了在矿山石头坡上复绿，企业采用“客土喷播技术”，先铺铁丝网固定，再填入基质土种草，“每平方米成本和铺地毯差不多，为了生态修复，我们舍得。”

移步厂区车间，同样绿意盎然。“瞧，这是我们生产的绿色智能水稻专用肥。”指着眼前的“金沙江”牌肥料，集团副总经理段文瀚说，绿色智能肥就是根据土壤、环境、作物等特点，进行精准施肥，对提高肥效、降低农业面源污染意义重大。如今，从产米、栽花到种菜，云天化已将绿色发展延伸至农业生产的各个环节。

继续向上游看，在矿产开发中，云南磷矿俗称“胶磷矿”，“贫、细、杂”且品位偏低，是世界公认的难选矿种之一。云天化突破多项技术难题，使入选磷矿品位降低到18%，达到国际先进水平，一举盘活云南省中低品位磷矿资源17亿多吨。

打造绿色矿山方队、创建绿色工厂集群、研发绿色产品矩阵，云天化不断加快脚步，先后投资30多亿元。目前累计获评7座国家级绿色矿山、15个绿色工厂以及91个绿色产品称号，土地可复垦植被率高达95%，达到国际先进水平。

扬帆远航 走向世界

2022年11月5日，云天化再次亮相第五届中国国际进口博览会。“5年来，业务伙伴从10多个国家和地区，增长到如今的40多个国家和地区，2022年现场签约的客户中，世界500强占比超六成。”云天化联合商务有限公司总经理何涛介绍。

2022年12月3日，中老铁路开通一周年之际，又一批云天化生产的货物搭乘火车运往境外。在中老铁路沿线区域，云天化每年有30万吨的货物进出口需求，可组织对开100至150趟跨境货物列车。

一次国家展会、一条中外铁路，见证着云天化“走出去”的步伐。依托云南面向南亚东南亚的区位优势，通过共享销售订单、采购渠道、国际物流、汇率管理、供应链金融等，云天化已经在肥料产品、能源化学品、农产品3条供应链上完成全球化布局。

作为全国首批供应链创新与应用示范企业，云天化联合商务做好肥料产品推进国际市场优势战略、能源化学品统筹国内外采购资源降低生产成本、农产品采运产销一体化等工作。如今，物流保障已实现订单匹配、船期安排、港口作业一盘棋运作，形成了“低成本、高效率、强韧性、多触点”的国际联运新通道及全球供应链平台。

凭借强大的供应链能力，云天化成功中标孟加拉国一个磷肥项目，有力拓展了南亚市场。

云天化集团深耕海外供应链，推动供应链节点企业实现合作共赢。据介绍，通过云天化集团全球肥料供应链，云南10多家中小型化肥企业销售各类特色肥料26万吨。

党的二十大报告提出，坚持高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。张文学表示，云天化集团将努力做优做强，打造外向型“排头兵”企业。

《 人民日报 》（ 2023年01月27日 05 版）

(责编：王仁宏、陈键)

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