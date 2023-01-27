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海南离岛免税店春节销售火热：5天揽金超16亿元

2023年01月27日09:04 | 来源：中国新闻网
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　　中新社海口1月26日电 (记者 王子谦)今年春节假期，海南离岛免税市场呈现火热行情。海南省商务厅26日提供数据显示，假期前五天(1月21日至25日)，全省12家离岛免税店总销售额16.85亿元(人民币，下同)，相比2022年春节假期前五天(下同)增长20.03%，比2019年增长325%。

　　其中，海口6家离岛免税店总销售额4.7亿元，同比增长140%，比2019年增长641%；三亚4家离岛免税店总销售额11.58亿元，同比下降4%，比2019年增长253%。

　　春节期间，海南离岛免税店推出“免税年货节”等促销活动，包括闪购、打折、满减、抽奖等多种形式，还与品牌商联合，推出离岛免税兔年限定产品。

　　海南新开的两家离岛免税店——海口国际免税城、王府井国际免税港表现亮眼。两店均聚合“有税+免税”全业态以及餐饮娱乐等内容，通过打造一站式消费目的地，吸引了大量岛内外居民游客光顾。

　　受疫情影响，2022年海南离岛免税销售不及预期。随着冬季旅游旺季到来，海南离岛免税购物快速升温。据海口海关数据，今年1月1日至21日，海关共监管离岛免税购物金额32.6亿元，购物人次34.4万，购物件数383万，人均购物金额9478元。

(责编：王仁宏、陈键)
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