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新一股冷空气影响中东部地区 全国大部地区降水稀少

2023年01月27日09:05 | 来源：中国新闻网
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　　中新网1月27日电 据中央气象台网站消息，受弱冷空气影响，预计27日至28日，中东部部分地区将有4~6℃降温，局地降温超过8℃，上述地区并伴有4~6级风，部分地区阵风达7~8级。我国东部和南部海域将有7～8级风、阵风9～10级。

　　未来三天全国大部地区降水稀少，以晴或多云天气为主。27日-29日，内蒙古东北部、东北地区多降雪天气，以小雪为主；29日至30日，西藏西部有小到中雪，普兰到聂拉木一线有大到暴雪，局地有大暴雪。

　　未来三天具体预报：

　　全国降水量预报图(1月27日08时-28日08时)

　　1月27日08时至28日08时，内蒙古东北部、山东半岛、贵州西北部、西藏东南部等地局地有小雪或雨夹雪。西藏东南部、四川盆地南部、贵州北部、云南中部、海南岛大部、台湾岛大部等地部分地区有小雨。内蒙古中东部、华北、山东半岛等地部分地区有4～6级风，西藏北部部分地区有7～8级风(见图1)。黄海、东海、台湾海峡、南海、北部湾将有6～8级、阵风9～10级的偏北到东北风，其中台湾海峡、南海中东部和西南部的部分海域风力可达9级、阵风10～11级。

　　全国降水量预报图(1月28日08时-29日08时)

　　1月28日08时至29日08时，新疆南疆西部高海拔山区、内蒙古东北部、黑龙江西南部、吉林东部和西部等地部分地区有小到中雪(2.5～4毫米)。云南中部、台湾岛东部等地局地有小雨。吉林东部部分地区有4～5级风。

　　全国降水量预报图(1月29日08时-30日08时)

　　1月29日08时至30日08时，新疆南疆高海拔山区、西藏西部、黑龙江东南部、吉林东部地等地部分地区有小到中雪，其中，西藏西部等地部分地区有大到暴雪，局地大暴雪(20～25毫米)。台湾岛东部等地部分地区有小雨。

(责编：王仁宏、陈键)
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