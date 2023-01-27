新华社太原1月25日电(记者柴婷、魏飚)冬日里，位于山西省吕梁市离石区信义镇严村的温室大棚里，蔬菜水果长势正旺，一派绿意盎然的景象。走进草莓大棚，陆续成熟的草莓色泽红润，在绿叶映衬下，格外诱人。

大棚的“主人”李兔云高兴地说，过年这两天尽管很忙，但感觉很幸福，一天下来能挣2000多元。同样种植草莓的李钱柱说，他种植的两个大棚的草莓，采摘每斤80元，这几天采摘、购买草莓的人络绎不绝，根本不愁卖。“这个春节不仅草莓迎来丰收，也带来了增收致富。”李钱柱说。

严村是吕梁山区的一个小山村，村子两山夹一沟，山多地少，过去村民主要种植玉米、谷子，尽管能糊口，但是增收致富是个难题。从20世纪90年代开始，严村开始发展设施农业，如今村里建起了158个温室大棚，种植蔬菜、水果。“一个温室大棚年平均收入4万元左右，最高的能达到7万元。”严村党支部书记王海荣说，大棚带来的收益非常好，村民参与设施农业的积极性非常高。

这些年，发展设施农业成了吕梁山区农民增收致富的重要途径之一。往年到了冬天在家“猫冬”的农民在温室大棚里忙着开展冬种及日常管护等工作。

这几天连续的降温，让孝义市力农蔬菜种植专业合作社理事长霍孝几乎每天围着大棚转。他每天都会逐个查看上百个大棚，叮嘱种植户寒潮来临要控制好大棚通风的时间，以防蔬菜受冻。孝义市东盘粮村党支部书记范忠说，过去的东盘粮村，以种植粮食作物为主，种植水平低，收益也不高。近年来，村里统一建棚、统一管理、统一技术，最开始尝试种植的农户赚了钱，让更多村民开始加入大棚种植的队伍。

东盘粮村村民李孝忠承包了村里的3个蔬菜大棚，主要种植西红柿、黄瓜、西葫芦等。随着种植技术不断成熟，靠着大棚种植，李孝忠一家人的生活越过越红火。看着一包包成捆的蔬菜销售到市场中，李孝忠的心里乐开了花，也更加坚定了他种植大棚蔬菜的信心。“今年的蔬菜长势非常好，价格也很稳定，一个大棚一茬收入能达到两万多元。”李孝忠说。

大棚还吸引来了年轻人，他们不仅敢于尝试种植新品种，还引入新的管理模式。2021年，“80后”农民范培科在吕梁山区尝试在大棚种植火龙果，没想第二年就有了不少的收获。“吕梁山区光照充足、昼夜温差大，使火龙果积累了更多的糖分，我种植的火龙果不仅个头大，果肉还甜，已经进入高端水果市场。”他说。

今年40岁的冯毅在吕梁市离石区王营庄村承包了五个大棚。冯毅说，一个人管护这么多大棚全靠科技。

去年，冯毅经过考察，引入了一套智慧化大棚管理系统。通过手机远程操控大棚里面温度、湿度、打药、通风等，大大减少了人力的消耗。有了科技的支持，他的五个大棚一个人就可以管得好，大大降低了大棚的运营成本。“科技带来了丰收，也带动了致富。”冯毅说。

(责编：王仁宏、陈键)

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