C919大型客机实现全球首架交付，国产四人雪车等冰雪装备实现“零”的突破，中国空间站全面建成……过去的一年，我国制造业重点领域创新取得新突破，产业链供应链韧性和安全水平持续提升。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。要牢牢把握高质量发展这一首要任务，坚定信心决心，聚焦自立自强，锻长板、补短板、强基础，加强传统产业改造升级，加快培育壮大新兴产业，全面提升产业体系现代化水平。

提升自主可控能力

建设现代化产业体系，关键在振兴制造业。经过多年发展，我国制造业已形成完备产业体系，为建设现代化产业体系打下了坚实基础。

赛迪研究院工业经济研究所所长关兵认为，产业竞争力的核心表现是具备完整、高效、活力、持续的现代化产业体系，突出表现在要有一批具有持续生命力的传统产业、创新引领性的新兴产业、蓄势待发的未来产业和融合发展的生产性服务业。因此，建设现代化产业体系，应该在“固优、培新、育潜”上下功夫，打造梯度性、层次性、差异性的产业体系。

建设现代化产业体系，重点是新型工业化。“我国制造业已形成完备产业体系，但也面临着基础制造工艺设备、核心零部件、关键材料的进口依赖度高、发展不充分等问题。为了增强产业链供应链稳定性和安全性，建设现代化产业体系需要锻长板、补短板、强基础。”赛智产业研究院院长赵刚说。

对于提升重点产业链自主可控能力，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙表示，2023年将围绕制造业重点产业链，找准关键核心技术和零部件“卡脖子”薄弱环节，“一链一策”推进强链补链稳链，强化产业链上下游、大中小企业协同攻关，促进全产业链发展。推进关键核心技术攻关工程，健全“揭榜挂帅”长效机制，不断丰富产业生态。

产业基础是建设现代化产业体系的基石。“我们将在重点领域布局一批产业基础共性技术中心，重点发展一批市场急需的基础零部件和关键材料，加快新型元器件产业化应用，加快突破石化、船舶、航空等重点行业工业软件，推广应用一批先进绿色基础制造工艺。”金壮龙说。

加快传统产业升级

依托浪潮智能制造平台，中铁工业打通了研发部、计划部、仓储部等多业务领域，实现生产制造网络化协同，生产业务链整体高效联动，生产效率提升12%，综合生产成本降低超过3%，产品交付周期缩短5%。

专家认为，总体看，当前传统产业仍是工业经济主体，改造提升传统产业关系到建设现代化产业体系的全局，是必须要做好的“大文章”。

“加强传统产业改造升级，主要路径是推进传统制造业的高端化、数字化和绿色化转型。要大力推进企业生产过程的先进技术改造和生产设备更新换代，应用先进适用技术提升生产效率效益；深入实施智能制造工程，开展制造业数字化转型行动，利用数字技术实现规模化定制和网络化协同；落实工业领域以及重点行业碳达峰实施方案，全面推行绿色制造。”赵刚说。

关兵认为，传统产业转型升级，重在“增效率、降成本、提效益、保安全”。除了智能化、绿色化，还应推进制造业与现代服务业深度融合，提升工业设计赋值能力，引导工业企业由提供产品向提供“产品+服务”转变。深入开展产品质量革命，推进品质化转型，培育一批世界品牌，提升中国制造在全球价值链中的地位。

“2023年，我们将严格执行钢铁、水泥、玻璃等产能置换政策，提高钢铁等重点行业产业集中度。实施制造业数字化转型行动，出台促进装备数字化政策措施，发展服务型制造。全面落实工业领域以及重点行业碳达峰实施方案，加强绿色低碳技术改造，提高工业资源综合利用效率和清洁生产水平。实施先进制造业集群发展专项行动，推进国家新型工业化产业示范基地建设。”金壮龙说。

培育壮大新兴产业

新兴产业代表一国产业的发展方向，具有全局性、长远性和导向性特征。只有培育形成一批规模大、效益好、竞争力强的新兴产业，打造国际竞争新优势，才能推动我国经济行稳致远，维护重点产业链供应链安全。

关兵表示，培育新兴产业，要聚焦战略性新兴产业重点领域，加快关键核心技术创新发展，在新能源汽车、集成电路、生物经济等领域形成一批具备国际竞争力的产业，培育产业发展新动能。要推动建设一批战略性新兴产业集群，构建一批各具特色的中小企业特色产业集群，推动各地形成各具特色的产业体系，建设一批创新和公共服务综合体，通过产业链群式发展，打造产业增长的新引擎。

同时，还要培育产业发展“新主体”，包括培育一批具有核心竞争力和生态主导力的“链主”企业，以及“专精特新”企业和单项冠军企业，形成大中小企业梯度发展格局，夯实产业发展的根基。培育产业“新要素”，顺应新一代科技革命和产业变革机遇，推动实体经济和数字经济深度融合。

“战略性新兴产业具有技术创新性、通用目的性、广泛渗透性和深度融合性等特点。”赵刚认为，要重点培育人工智能、生物制造、新材料、智能电动汽车、绿色低碳等战略性新兴产业，打造一批产业带动性强的新增长引擎。

“2023年，我们将用市场化办法促进优势新能源汽车整车企业做大做强和配套产业发展。提高光伏产业全球竞争力，加快推动人工智能、物联网、车联网、绿色低碳等产业创新发展。并制定未来产业发展行动计划，实施‘机器人+’应用行动，鼓励支持有条件的地方先行先试。”金壮龙表示。（记者 黄鑫）

(责编：王仁宏、陈键)

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