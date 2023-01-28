据新华社伊斯兰堡1月27日电 （记者蒋超）巴基斯坦铁路公司27日举行仪式，宣布将2022年从中国进口的铁路客车编入绿线特快列车组，正式投入载客运营。

巴基斯坦总理夏巴兹出席仪式并致辞表示，中国向巴基斯坦出口了具有诸多新功能、非常先进的铁路客车。这些客车投入运营后将提升巴基斯坦铁路形象，让乘客享受舒适快捷的旅行，有助于吸引更多乘客选择铁路出行。

巴铁道部长赫瓦贾·萨阿德·拉菲克在致辞时感谢中方帮助巴方恢复此前因洪灾冲毁铁轨而停止运行的绿线特快列车服务。

《 人民日报 》（ 2023年01月28日 03 版）

(责编：王震、吕骞)

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