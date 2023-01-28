本报北京1月27日电 （记者郑海鸥）文化和旅游部27日公布2023年春节假期文化和旅游市场情况。经文化和旅游部数据中心测算，今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%。实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%。全国文化和旅游市场总体安全平稳有序。

数据显示，在落实好安全生产和疫情防控要求前提下，10739家A级旅游景区正常开放，占全国A级旅游景区总数的73.5%。各地共举办群众文化活动约11万场，参与人数约4.73亿人次。243个国家级夜间文化和旅游消费集聚区客流量5212.2万人次，平均每个集聚区每夜3.06万人次。

据不完全统计，春节期间免费开放A级旅游景区1281家，占全国A级旅游景区总数的9%，其中62家5A级旅游景区实行免票。春节假期全国营业性演出共9400余场次，较2022年同比增长40.92%，比2019年增长22.5%，票房收入3.78亿元，观演人数约323.8万人次。各地开展非遗传承实践活动10522场。

春节假期，各地举办丰富多样的文化和旅游活动，迎春氛围浓厚，受到当地民众和游客欢迎。多地聚焦“不夜城”特色，激发夜间消费活力。

《 人民日报 》（ 2023年01月28日 05 版）

(责编：王震、吕骞)

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