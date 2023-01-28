国家移民管理局：
春节假期前六天查验出入境人员239.2万人次
2023年01月28日07:52 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京1月27日电 （记者张天培）记者从国家移民管理局获悉：1月21日至26日，全国移民管理机构共查验出入境人员239.2万人次，较去年春节同期（2022年1月31日至2月5日）增长123.9%。其中，入境120万人次，较去年春节同期增长127.2%；出境119.2万人次，较去年春节同期增长120.7%。查验出入境交通运输工具10.9万架（艘、列、辆）次，较去年春节同期增长62%。
按照国家移民管理局统一部署，全国移民管理机构全警动员，采取多项措施保障春节期间口岸通关顺畅。提前预测并向社会公布各口岸出入境人员流量高峰时段，提示、引导广大出入境旅客合理安排行程，错峰出行；科学组织勤务，备足执勤警力，开足查验通道，高效疏导出入境客流，确保通关顺畅；深圳、珠海等地边检机关加强与港澳出入境管理部门的联络和协调，共同应对瞬时客流高峰，确保口岸通关安全有序。
春节期间，广大移民管理机构民警坚持舍小家为大家，坚守岗位，无私奉献，为广大出入境人员提供了优质、高效的通关服务。
《 人民日报 》（ 2023年01月28日 05 版）
(责编：王震、吕骞)
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