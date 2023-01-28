石 羚

在年夜饭餐桌上，品类多样的年味预制菜备受青睐，优质水果、老字号经典名吃颇受欢迎，“农货进城，海鲜下乡”成为新趋势，各国食材提供“尝鲜”新选择。一桌桌丰盛的年夜饭，一份份充实的“年货账单”，折射出浓浓的节庆氛围，也涌动着强劲的消费活力。

除了年夜饭市场火热，春节档电影连续多日单日票房超10亿元，《流浪地球2》《满江红》等作品口碑票房双丰收；春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，“北赏雪、南避寒”持续火爆；商超企业销售额稳步回升，城市商圈、乡镇市集再现人潮涌动。在疫情防控进入新阶段后的第一个春节，吃住行游购娱等需求集中释放，市场供给持续优化，带动节日经济更加红火。这生动说明：我国消费市场韧性强、潜力足的特点没有改变，消费发展长期向好的基本面没有改变。

中央经济工作会议指出，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。满满的新春“购物车”，折射着国内消费市场的巨大潜力和活力，展现着中国经济的光明前景。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景，今年消费市场将持续恢复，中国经济前景一定更加可期。

《 人民日报 》（ 2023年01月28日 01 版）

(责编：王震、吕骞)

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