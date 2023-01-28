人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

春节消费展现经济脉动（今日谈）

石  羚
2023年01月28日07:53 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　在年夜饭餐桌上，品类多样的年味预制菜备受青睐，优质水果、老字号经典名吃颇受欢迎，“农货进城，海鲜下乡”成为新趋势，各国食材提供“尝鲜”新选择。一桌桌丰盛的年夜饭，一份份充实的“年货账单”，折射出浓浓的节庆氛围，也涌动着强劲的消费活力。

　　除了年夜饭市场火热，春节档电影连续多日单日票房超10亿元，《流浪地球2》《满江红》等作品口碑票房双丰收；春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，“北赏雪、南避寒”持续火爆；商超企业销售额稳步回升，城市商圈、乡镇市集再现人潮涌动。在疫情防控进入新阶段后的第一个春节，吃住行游购娱等需求集中释放，市场供给持续优化，带动节日经济更加红火。这生动说明：我国消费市场韧性强、潜力足的特点没有改变，消费发展长期向好的基本面没有改变。

　　中央经济工作会议指出，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。满满的新春“购物车”，折射着国内消费市场的巨大潜力和活力，展现着中国经济的光明前景。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景，今年消费市场将持续恢复，中国经济前景一定更加可期。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月28日 01 版）
(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
端稳中国人“油瓶子” 农业农村部：确保大豆油料面积稳定在3.5亿亩以上
　　人民网北京1月28日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，今年，我国将持续推进大豆油料产能提升工程，确保大豆油料面积稳定在3.5亿亩以上，食用植物油自给率提高1个百分点，牢牢端稳中国人的“油瓶子”。 “提升大豆油料产能和自给率，是中央部署的重大任务。…
增值税发票数据显示：春节假期消费平稳增长 旅游服务业加快恢复
　　人民网北京1月28日电 （记者车柯蒙）记者从国家税务总局了解到，增值税发票数据显示，今年春节假期，全国消费相关行业销售收入与上年春节假期相比增长12.2%（以下简称同比增长），比2019年春节假期年均增长12.4%，总体保持平稳增长态势。其中，商品消费和服务消费同比分别增长10%和13.5%，比2019年春节假期年均分别增长13.1%和8.1%，生活必需品、家居升级类商品、旅游服务等消费增长较快，返乡过节带动务工大省消费增幅较高。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部