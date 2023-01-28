人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

湖北武汉汉口火车站——

贯通“空铁地”  服务心连心（新春走基层）

本报记者  强郁文
2023年01月28日07:53 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“您从天河机场站坐上动车，13分钟后就到汉口站。记得走便捷通道换乘，时间很充裕。”正月初三上午，在湖北省武汉市天河国际机场，苏亚凯麻利地为落地旅客查询购票信息。

　　苏亚凯是汉口火车站“心连心”服务台的客运值班员。这个春节对她而言意义特殊——虽已连续5年坚守铁路春运一线，却是第一次在机场过年。

　　2022年3月，汉口站设立“12306空铁联运服务中心”，苏亚凯的工作场所从车站转移到机场。“这意味着‘心连心’服务台的延伸。”苏亚凯说，“现在，机场旅客下飞机后不用再四处寻找售票窗口，不出航站楼就能办理铁路相关业务。”

　　除机场外，“心连心”服务还拓展到地铁。在武汉地铁2号线汉口火车中心站，记者看到一张绿色的“出行服务信息卡”，卡片背面写着乘客姓名、手机号码、目的地和所需帮助。

　　工作人员介绍，有了这张卡片，乘火车到达汉口站的老、幼、病、残、孕重点旅客，能得到地铁工作人员提供的接续服务。今年春运，从汉口站出站的旅客可免安检进入地铁2号线乘车，节约高峰期安检时间10分钟以上。

　　一项项精细化举措，搭建了“空铁地”之间无缝转乘的快速通道。“要用贴心的服务，保障旅客春运平安顺畅出行。”苏亚凯说。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月28日 02 版）
(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
端稳中国人“油瓶子” 农业农村部：确保大豆油料面积稳定在3.5亿亩以上
　　人民网北京1月28日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，今年，我国将持续推进大豆油料产能提升工程，确保大豆油料面积稳定在3.5亿亩以上，食用植物油自给率提高1个百分点，牢牢端稳中国人的“油瓶子”。 “提升大豆油料产能和自给率，是中央部署的重大任务。…
增值税发票数据显示：春节假期消费平稳增长 旅游服务业加快恢复
　　人民网北京1月28日电 （记者车柯蒙）记者从国家税务总局了解到，增值税发票数据显示，今年春节假期，全国消费相关行业销售收入与上年春节假期相比增长12.2%（以下简称同比增长），比2019年春节假期年均增长12.4%，总体保持平稳增长态势。其中，商品消费和服务消费同比分别增长10%和13.5%，比2019年春节假期年均分别增长13.1%和8.1%，生活必需品、家居升级类商品、旅游服务等消费增长较快，返乡过节带动务工大省消费增幅较高。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部