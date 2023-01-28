本报记者 强郁文

“您从天河机场站坐上动车，13分钟后就到汉口站。记得走便捷通道换乘，时间很充裕。”正月初三上午，在湖北省武汉市天河国际机场，苏亚凯麻利地为落地旅客查询购票信息。

苏亚凯是汉口火车站“心连心”服务台的客运值班员。这个春节对她而言意义特殊——虽已连续5年坚守铁路春运一线，却是第一次在机场过年。

2022年3月，汉口站设立“12306空铁联运服务中心”，苏亚凯的工作场所从车站转移到机场。“这意味着‘心连心’服务台的延伸。”苏亚凯说，“现在，机场旅客下飞机后不用再四处寻找售票窗口，不出航站楼就能办理铁路相关业务。”

除机场外，“心连心”服务还拓展到地铁。在武汉地铁2号线汉口火车中心站，记者看到一张绿色的“出行服务信息卡”，卡片背面写着乘客姓名、手机号码、目的地和所需帮助。

工作人员介绍，有了这张卡片，乘火车到达汉口站的老、幼、病、残、孕重点旅客，能得到地铁工作人员提供的接续服务。今年春运，从汉口站出站的旅客可免安检进入地铁2号线乘车，节约高峰期安检时间10分钟以上。

一项项精细化举措，搭建了“空铁地”之间无缝转乘的快速通道。“要用贴心的服务，保障旅客春运平安顺畅出行。”苏亚凯说。

《 人民日报 》（ 2023年01月28日 02 版）

(责编：王震、吕骞)

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