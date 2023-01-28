新华社南昌1月27日电（记者郭强、余贤红、赖星）园区里吊臂挥舞、厂房内机器轰鸣、特派员入企服务、招商会接连不断……春节期间，走进江西不少园区企业，只见一派重大项目不停工、重点企业不停产、招商助企不停步的繁忙景象。

在刚刚过去的2022年，江西GDP迈上3万亿元台阶，增长4.7%。新年伊始，江西又以只争朝夕、奋勇争先的拼搏姿态，努力推动经济强劲开局，续写红土地高质量发展新篇章。

超六成10亿元以上重大项目不停工

春节期间，江西宜春时代新型锂电池生产制造基地，依然忙碌不已，近百名工人放弃回家过年，力争让这一投资上百亿元的项目尽早投产。

“留岗工人有3倍工资，伙食也很好，大伙干劲很足。”分包项目的管理人员张良说。

这样忙碌的场景出现在江西不少园区企业。春节前夕，江西专门下发通知，出台政策推动和保障重大项目不停工、重点企业不停产。

在南昌，海立电器全球13家工厂中投资规模及产能最大的南昌海立电器有限公司，1400余名员工坚守在生产线上，赶制比2022年同期增长20%的订单；

在赣州，富士康(赣州)智能制造项目施工现场，1100多名员工重点推进装修装饰、机电安装等，力争一期一标段在2023年2月初全面交付；

在萍乡，从事智能房车制造的江西赛纳威制造有限公司，飞速运转的数控机床、来回舞动的机械手准确无误地完成物料切割、焊接、制板等工序……

“据不完全统计，春节期间，江西投资10亿元以上重大项目中65%不停工，为经济强劲开局奠定了基础。”江西省工业和信息化厅投资计划处处长刘运明说。

新春“脉动”中涌动着新动能

记者走访发现，春节不停产、不停工的热潮中，涌动着江西经济发展的新动能。

大项目、大企业落地，强劲动能加速释放——

春节期间，在总投资300亿元的吉利(赣州)42GWh动力电池项目现场，投产不久的自动化生产线24小时不间断运转。

吉利、格力、比亚迪、宁德时代……越来越多的行业巨头落户江西，为江西经济发展注入强劲动能。江西省统计局办公室主任胡九根说，2022年江西大型企业增加值增长12.1%，对工业增长的贡献率比2021年提高19.5个百分点。

科研院所平台聚集，创新动能加速蓄积——

正月初六，江西赣县区，中国科学院赣江创新研究院人才小区项目现场，近百名建设者在工地进行砌筑施工，力争在今年底交付一期工程。“这一项目的建成，将有助于吸引更多高端科研人才的落户。”赣县区区长刘文彦说。

中国信通院江西研究院、中国工业互联网研究院江西分院、国家虚拟现实创新中心……越来越多的科研院所平台聚集，推动江西经济提质增效，2022年全省战略性新兴产业、高新技术产业占规模以上工业比重分别达27.1%、40.5%。

买全球卖全球，开放动能加速迸发——

春节期间，在江西上饶的晶科能源股份有限公司，不少工人在赶制订单，产品销往全球160多个国家和地区。该公司计划物控部总监李涛英说，目前，公司2023年订单的饱和度已达50%以上，春节期间不停工为一季度订单交付提供了有力保障。

服务不打烊 招商不停步

“熊总，听说咱们有批加急订单，有什么需要政府部门解决的吗？”

大年初三，南昌经济技术开发区企业特派员陈玉英一大早就来到自己所挂点的企业，了解企业生产经营上的困难，并协调有关职能部门及时解决问题。

在重大项目不停工、重点企业不停产的同时，政务服务也不打烊。江西要求，各地将重大项目、重大企业、重点园区纳入走访范围，及时协调解决项目建设、企业生产经营中遇到的困难问题，确保企业、项目正常运转。

赣州经开区招商局干部张昆说：“春节期间，我们向重点企业派驻首席服务员，保障企业用工、用电、用水、用气等需求，让企业心无旁骛抓生产。”

一边服务企业，一边招引企业。江西各地抓住春节在外乡贤回家过年的契机，积极开展“三请三回”等招商推介活动，吸引客商返乡投资。赣县区通过“三请三回”新春座谈会引进10个项目、资金近130亿元的故事，成为当地美谈。赣县区商务局局长戚本琼说，当地招商小分队还与一些企业进行线上洽谈，达成多项合作意向。

不停产、不停工、不停步……新春的赣鄱大地以奋斗之姿开启新一年。

(责编：王震、吕骞)

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