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国家开发银行2022年发放科技创新贷款2619亿元

2023年01月28日13:16 | 来源：中国新闻网
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原标题：去年国家开发银行发放科技创新贷款2619亿元 中长期贷款超九成

　　日前，国家开发银行发布消息称，该行2022年全年发放科技创新贷款2619亿元，其中中长期贷款占比超过90%，重点支持了集成电路、生物育种、空天科技、智能机器人等领域发展。

　　2022年6月，《国家开发银行关于“十四五”时期加强开发性金融支持科技创新的意见》制定印发，推动全行加快形成以科技信贷为主、“投贷债租证”协同发力、创新链条全面覆盖的多层次、有差异、综合性的科技金融业务体系，实现对科技创新的全生命周期支持。8月，该行修订印发相关业务指导意见，进一步完善科创企业名单制管理和梯度培育制度，建立专属评价指标体系，组织开展名单认定，并逐步完善分级分层差异化政策。

　　据了解，国家开发银行聚焦基础前沿研究，以重点领域前瞻性、战略性国家重大科技项目为着力点，加大科技创新和基础研究专项贷款工作力度。自2021年设立这一专项贷款以来，已累计发放1867亿元，其中2022年实现专项贷款发放1160亿元，支持项目279个，涵盖集成电路、机械装备及工业自动化、基础材料、新能源技术应用、生物医药等科技创新领域，持续强化基础研究领域中长期资金供给。

　　2022年，国家开发银行还与科技部加强银政合作，签署《开发性金融支持科技创新合作备忘录》，共同推进重大科技任务实施、关键核心技术攻关，依托科技创新成果资源，积极推动产业化运用。2022年4月，双方共同推动银行间市场首个科技金融债落地，募集100亿元资金支持重大科技成果转化和产业化，助力打通科技成果转化的“最后一公里”。

　　与此同时，国家开发银行积极对接重点科技企业，用好人民银行科技创新再贷款政策，加大对符合条件的高新技术企业、“专精特新”中小企业、国家技术创新示范企业、制造业单项冠军企业等科技企业支持。2022年，国家开发银行向符合人民银行再贷款支持条件的科技中小微企业发放贷款超过200亿元。

　　国家开发银行有关人士表示，下一步，该行将进一步提升开发性金融服务科技创新质效，持续强化开发银行在职责范围内服务科技创新作用，为中国加快实现高水平科技自立自强作出新的贡献。（王恩博）

(责编：董童、李源)
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