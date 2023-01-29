新华社海口1月28日电（记者吴茂辉）今年春节假期，海南离岛免税消费持续火爆。据海口海关统计，1月21日至1月27日，海口海关共监管离岛免税购物金额15.6亿元，比2022年春节假期增长5.88%；免税购物人数15.7万人次，比2022年春节假期增长9.51%；人均消费9959元。

记者了解到，随着海口国际免税城在去年10月底开业，以及万宁王府井国际免税港在今年春节前试营业，海南离岛免税店实现全岛南、北、中重点旅游区域全覆盖，离岛免税购物格局进一步优化。记者走访看到，今年春节假期期间，海南各地免税店均推出促销活动，许多品牌店铺顾客络绎不绝，排队结算长龙随处可见。其中，香化、精品等免税商品成为销售“爆款”。

为确保免税店货源充足，海口海关靠前服务，为企业量身定制节假日服务保障方案，提供全天候预约通关机制，确保免税品快速通关及时上架销售，同时依托智慧监管，保税、免税衔接互转，推动公务机、邮轮旅客参与免税购物等创新举措，全面提升监管效能和服务质量。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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