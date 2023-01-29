春节假期海南离岛免税销售额达15.6亿元
2023年01月29日05:42 | 来源：新华网
小字号
新华社海口1月28日电（记者吴茂辉）今年春节假期，海南离岛免税消费持续火爆。据海口海关统计，1月21日至1月27日，海口海关共监管离岛免税购物金额15.6亿元，比2022年春节假期增长5.88%；免税购物人数15.7万人次，比2022年春节假期增长9.51%；人均消费9959元。
记者了解到，随着海口国际免税城在去年10月底开业，以及万宁王府井国际免税港在今年春节前试营业，海南离岛免税店实现全岛南、北、中重点旅游区域全覆盖，离岛免税购物格局进一步优化。记者走访看到，今年春节假期期间，海南各地免税店均推出促销活动，许多品牌店铺顾客络绎不绝，排队结算长龙随处可见。其中，香化、精品等免税商品成为销售“爆款”。
为确保免税店货源充足，海口海关靠前服务，为企业量身定制节假日服务保障方案，提供全天候预约通关机制，确保免税品快速通关及时上架销售，同时依托智慧监管，保税、免税衔接互转，推动公务机、邮轮旅客参与免税购物等创新举措，全面提升监管效能和服务质量。
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家邮政局：春节假期全国揽投快递包裹量超7亿件
- 人民网北京1月28日电 （记者乔雪峰）一份份寄往老家的礼品，带回了游子的牵挂和乡愁，一件件从故乡寄来的年货，承载了家人的思念和祝福，互寄年货已成为人们欢度新春的新方式。 记者从国家邮政局获悉，今年春节假期期间（1月21日至27日），全国邮政快递业运行情况总体安全平稳，揽收快递包裹约4.1亿件，与去年春节假期相比增长5.1%，较2019年同期增长192.9%；投递快递包裹3.3亿件，与去年春节假期相比增长10.0%，较2019年同期增长254.8%。…
相关新闻
- 评论
- 关注