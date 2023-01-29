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春节档

电影票房超67亿元（新数据 新看点）

2023年01月29日08:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月28日电  （记者刘阳、任姗姗）据国家电影局初步统计：2023年春节档（除夕至正月初六）电影票房为67.58亿元，同比增长11.89%；观影人次为1.29亿，同比增长13.16%。春节档上映的6部影片累计票房分别为《满江红》26.06亿元，《流浪地球2》21.64亿元，《熊出没·伴我“熊芯”》7.48亿元，《无名》4.93亿元，《深海》3.59亿元，《交换人生》2.9亿元。截至2023年1月27日，全年总票房为79.15亿元，同比增长209.88%。

　　2023年春节档电影供给充分、结构均衡，较好地满足了观众的观影需求。春节假期，电影市场观影及讨论氛围热烈，观众的分享传播为市场增温，优秀影片的口碑效应凸显。档期内，票房走势保持稳健，初一至初五日票房连破10亿元，形成了近年来春节档单日票房最平稳曲线。

　　2023年春节档电影既有契合合家欢观影需求的喜剧、动画类型，也涵盖了悬疑、科幻、谍战、历史等题材元素，主题积极、类型多元、专业特征凸显，以观众喜闻乐见的方式发挥强信心、聚人心的积极作用，是近年来中国电影创作、制作水准不断进步的展示，有效烘托了节日氛围，折射涌动的消费活力。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月29日 01 版）
(责编：王震、陈键)
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