人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国经济展现强大韧性（国际论坛）

汤之敏
2023年01月29日08:38 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　随着防疫政策优化调整，中国经济社会活力将进一步释放。中国将为推动世界经济复苏作出更大贡献

　　

　　中国日前公布了2022年经济数据。按不变价格计算，中国2022年国内生产总值比上年增长3%。过去一年，受新冠疫情和粮食、能源、债务等多重危机影响，不少国家经济社会发展遇到较大困难。相较于美国、日本等主要经济体不超过2%的预期增长率，中国经济实现这一增速展现了强大韧性。

　　2022年中国经济总量达到121万亿元，继2020年突破100万亿元、2021年突破110万亿元之后，跃上了新台阶。这意味着中国的综合国力、国际影响力进一步提升。分季度看，中国经济一季度同比增长4.8%，二季度同比增长0.4%，三季度同比增长3.9%，四季度同比增长2.9%。2022年，中国人均国内生产总值达到85698元，按年平均汇率折算，达到12741美元。在百年变局和世纪疫情叠加的复杂局面下，面对疫情散发多发、极端高温天气等诸多超预期因素冲击，中国经济能够交出这样的成绩单十分不容易。

　　2022年中国社会消费品零售总额稳定在44万亿元左右，其中网上商品零售额达12万亿元。随着中国坚定实施扩大内需战略，把恢复和扩大消费摆在优先位置，2023年中国消费市场有望稳步恢复。中国作为全球第二大消费市场和第一大网络零售市场，将继续为各国企业带来巨大机遇。在外贸方面，2022年中国货物贸易进出口总值42.07万亿元，在上年高基数基础上实现了稳定增长。

　　随着防疫政策优化调整，中国经济社会活力将进一步释放。中国经济2023年总体回升是国际社会的普遍共识。摩根士丹利、高盛集团、汇丰银行、巴克莱银行、法国外贸银行等国际投资和金融机构纷纷上调2023年中国经济增速预期。展望未来，中国将为推动世界经济复苏作出更大贡献。

　　（作者为泰国正大管理学院中国—东盟研究中心主任）


　　《 人民日报 》（ 2023年01月29日 03 版）
(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家邮政局：春节假期全国揽投快递包裹量超7亿件
　　人民网北京1月28日电 （记者乔雪峰）一份份寄往老家的礼品，带回了游子的牵挂和乡愁，一件件从故乡寄来的年货，承载了家人的思念和祝福，互寄年货已成为人们欢度新春的新方式。 记者从国家邮政局获悉，今年春节假期期间（1月21日至27日），全国邮政快递业运行情况总体安全平稳，揽收快递包裹约4.1亿件，与去年春节假期相比增长5.1%，较2019年同期增长192.9%；投递快递包裹3.3亿件，与去年春节假期相比增长10.0%，较2019年同期增长254.8%。…
春节假期全国交通运行平稳有序 正月初六发送旅客数假期最高
　　人民网北京1月28日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，春节假期最后一天，农历正月初六（春运第21天，1月27日）全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客5092万人次，环比增长16.9%，比2019年同期下降46.7%，比2022年同期增长83.1%。 其中，全国铁路发送旅客1218.5万人次，环比增长18.4%，比2019年同期下降3.6%，比2022年同期增长34.6%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部