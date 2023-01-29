汤之敏

随着防疫政策优化调整，中国经济社会活力将进一步释放。中国将为推动世界经济复苏作出更大贡献

中国日前公布了2022年经济数据。按不变价格计算，中国2022年国内生产总值比上年增长3%。过去一年，受新冠疫情和粮食、能源、债务等多重危机影响，不少国家经济社会发展遇到较大困难。相较于美国、日本等主要经济体不超过2%的预期增长率，中国经济实现这一增速展现了强大韧性。

2022年中国经济总量达到121万亿元，继2020年突破100万亿元、2021年突破110万亿元之后，跃上了新台阶。这意味着中国的综合国力、国际影响力进一步提升。分季度看，中国经济一季度同比增长4.8%，二季度同比增长0.4%，三季度同比增长3.9%，四季度同比增长2.9%。2022年，中国人均国内生产总值达到85698元，按年平均汇率折算，达到12741美元。在百年变局和世纪疫情叠加的复杂局面下，面对疫情散发多发、极端高温天气等诸多超预期因素冲击，中国经济能够交出这样的成绩单十分不容易。

2022年中国社会消费品零售总额稳定在44万亿元左右，其中网上商品零售额达12万亿元。随着中国坚定实施扩大内需战略，把恢复和扩大消费摆在优先位置，2023年中国消费市场有望稳步恢复。中国作为全球第二大消费市场和第一大网络零售市场，将继续为各国企业带来巨大机遇。在外贸方面，2022年中国货物贸易进出口总值42.07万亿元，在上年高基数基础上实现了稳定增长。

随着防疫政策优化调整，中国经济社会活力将进一步释放。中国经济2023年总体回升是国际社会的普遍共识。摩根士丹利、高盛集团、汇丰银行、巴克莱银行、法国外贸银行等国际投资和金融机构纷纷上调2023年中国经济增速预期。展望未来，中国将为推动世界经济复苏作出更大贡献。

（作者为泰国正大管理学院中国—东盟研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2023年01月29日 03 版）

(责编：王震、陈键)

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