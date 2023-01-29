本报记者 王永战

“邹爷爷，血压还有点高，降压药坚持吃，平常多休息。”春节前夕，在85岁的邹纯金家里，家庭医生朱敏为老人测体温、量血压，做心肺听诊检查。“真是太感谢你们了。”邹纯金拉着朱敏的手连连道谢。

邹纯金家住四川省德阳市罗江区金山镇大井村6组，是独居老人，腿脚也不方便。包户网格员邓顺光在走访时发现邹大爷有咳嗽、气紧等症状，便赶紧联系家庭医生朱敏。不到半小时，朱敏赶到邹大爷家，检查后初步诊断为肺部感染。因邹大爷有既往病史，稍有不慎可能引发并发症，朱敏立即为其开具门诊处方药和高血压药，并联系金山镇卫生院送药上门。经过连续随访治疗，邹大爷病情已好转。

“邹纯金年龄大，还有基础病，是重点关注对象。”邓顺光介绍。在德阳市罗江区，为保障65岁以上老人、6岁以下儿童、特困户、残疾人、计生特殊家庭、有基础病者等重点人群健康，当地建立镇干部包村，村干部包组，公安干警、家庭医生、网格员包户的“五包一”农村防疫包保制度，出动医疗服务小分队113支，配备网格员1965人，开展联系走访、健康巡诊、用药指导、代购代办等服务。

去年12月30日，四川省出台举措，从严从实做好当前农村地区疫情防控工作，提出做细农村网格化管理服务，优化网格管理服务范围，配齐配强网格员队伍，明确网格员疫情防控摸底排查、联系走访、送医送药等职责。同时细化完善农村防疫包保制度，建立健全县、乡、村分级分区包片联系服务农村重点人群工作机制，对重点群体要逐个落实乡镇干部、村干部、公安干警、医务工作者和网格员“五包一”制度，及时发现、转诊高风险人员，最大限度降低重症率、病亡率。

“我们对65岁以上老人进行全覆盖摸排，摸排出重点人群2366人、次重点人群7138人、一般人群34551人，以村（社区）为单位，建立红、黄、绿三色管理台账，分层分级为群众开展健康管理服务。”罗江区卫健局卫生总监苏杰介绍，当地还成立了县级医疗机构医疗救治专家团队，通过建立专家会诊群、电话沟通等方式，为家庭医生团队提供会诊、指导制定治疗方案，让群众能够享受优质服务。

“目前，四川省二级以上医疗机构发热门诊从去年12月的11万人次左右下降至日均3000余人次，全省平稳度过感染高峰。”四川省卫生健康委副主任徐斌介绍，四川省将从“降病亡”“保重点”“保农村”“抓落实”等方面做好疫情防控和医疗救治工作，“我们要进一步压实对重点人群的包保责任，开展上门入户精准服务，保障群众得到及时有效救治。”

《 人民日报 》（ 2023年01月29日 04 版）

(责编：王震、陈键)

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