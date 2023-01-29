据新华社北京1月28日电记者28日了解到，国家发展改革委等19个部门近日印发指导意见，明确了今后一个时期推动大型易地扶贫搬迁安置区融入新型城镇化、实现高质量发展的总体要求、主攻方向、主要任务和支持政策。

《关于推动大型易地扶贫搬迁安置区融入新型城镇化实现高质量发展的指导意见》明确，要分类引导大型安置区融入新型城镇化，推动安置区与所在城镇一体化建设发展，推进产业园区安置区产城融合发展，促进农村安置区城乡融合发展。要加快搬迁人口市民化进程，推进有序落户城镇，提高融入城镇能力，强化合法权益保障。要促进高质量充分就业，全面促进多元化就业，大力支持多业态创业，全方位提升就业技能。要推动县域产业特色化发展，提升安置区后续产业可持续发展能力，强化区域产业协作帮扶，提升县域特色产业辐射带动能力。要全面提升安置区生产生活便利性，推动县城基础设施延伸覆盖，支持配套设施提档升级，实现公共服务提标扩面。要建设治理现代化的安置社区，提高社区服务能力，创新社区治理模式。

指导意见要求，各地要强化组织领导，强化政策支持，强化资金保障。

(责编：王震、陈键)

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