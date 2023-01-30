陕西开工795个省市重点项目
总投资5646亿元
2023年01月30日05:44 | 来源：人民网－人民日报
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本报西安1月29日电 （记者高炳）陕西2023年一季度重点项目集中开工仪式28日在西安举行。全省一季度集中开工795个省市重点项目，总投资5646亿元，年度投资2285亿元。此次集中开工的项目包括493个关中协同创新发展项目、146个陕北转型持续发展项目、156个陕南绿色循环发展项目。
据介绍，陕西今年谋划省级重点项目643个，项目总投资约2万亿元，年度投资4818亿元。下一步，陕西将建立和完善项目谋划、储备、开工、投产“四张清单”滚动更新机制，加快构建竞争优势突出的现代化产业体系。
《 人民日报 》（ 2023年01月30日 10 版）
(责编：杨光宇、岳弘彬)
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