本报西安1月29日电 （记者高炳）陕西2023年一季度重点项目集中开工仪式28日在西安举行。全省一季度集中开工795个省市重点项目，总投资5646亿元，年度投资2285亿元。此次集中开工的项目包括493个关中协同创新发展项目、146个陕北转型持续发展项目、156个陕南绿色循环发展项目。

据介绍，陕西今年谋划省级重点项目643个，项目总投资约2万亿元，年度投资4818亿元。下一步，陕西将建立和完善项目谋划、储备、开工、投产“四张清单”滚动更新机制，加快构建竞争优势突出的现代化产业体系。

《 人民日报 》（ 2023年01月30日 10 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经