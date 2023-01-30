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雄安新区开工43个重点项目

总投资416亿元

2023年01月30日05:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报雄安1月29日电  （记者张志锋）雄安新区28日在启动区举行今年一季度重点项目集中开工活动。在启动区东南居住片区一期项目现场，一排挖掘机整齐排列，挖出开年后第一铲。

　　本次集中开工项目共43个、总投资416亿元，涵盖基础设施、公共服务、智能城市等领域，项目主要位于启动区、起步区，新开工项目超过三成；重大项目带动作用强，投资100亿元以上项目有2个、10亿元以上项目有4个、亿元以上项目共有17个；项目结构持续优化，推进形态开发、功能开发和平台开发。今年雄安新区预计实施重点项目共270个，计划完成年度投资2000多亿元。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月30日 10 版）
(责编：杨光宇、岳弘彬)
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