中国绿发积极推进国企改革三年行动
抓住牛鼻子 勇闯深水区
在日前进行的“起立竞聘”中，中国绿发投资集团有限公司（以下简称“中国绿发”）重庆公司4名部门副职被提拔为正职，5名员工被提拔为副职；同时，2名部门正职被降为副职，7名副职被降为员工，真正实现了“能上能下”。“改革让想干事能干事的人走到前面，也让个人发展跟公司发展更紧密结合。”中国绿发重庆公司成本管理部经理汪长江说。
中国绿发于2020年12月重组成立，是深化国企改革的重要实践成果。作为改革重组两年多的新央企，中国绿发抓住“牛鼻子”，勇闯“深水区”，按照“优化资本布局—调整产业结构—机制市场化—管理法制化”的总体步骤，制定公司国企改革三年行动实施方案和工作台账，明确7个方面、17项工作专项、56项重点举措，高质量完成国企改革三年行动各项主体任务。
围绕“机制市场化、管理法制化”，中国绿发积极推进市场化用工，健全激励约束机制，实现“管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减”。制定《经理层成员任期制与契约化管理办法》，严格实行经理层成员任期制与契约化管理，分6批次完成总部和各单位副职级及以上领导人员“起立竞聘”，181人实现竞聘上岗，51人实现跨单位、跨产业交流，38名干部转任或退出现职。科学设置差异化考核指标体系，构建新的考核分配制度体系，全面签订岗位协议书、年度考核责任书和任期考核责任书，重塑基本薪金标准、提升绩效浮动占比、强化业绩考核，合理拉开薪酬差距，将强激励与硬约束统一起来。
中国绿发在公司治理机制改革上深入发力，持续完善中国特色现代企业制度建设。积极推进在完善公司治理中加强党的领导，明确党委前置研究讨论重大经营管理事项清单，建立健全公司党委、股东会、董事会、经理层治理主体工作规则，各治理主体协调运转、有效制衡；31家子企业全部建立董事会且外部董事占多数；优化管控模式，总部和平台公司共精简部门28%、精简编制30%，梳理优化权责1558项、重塑流程指引385项。
在资本布局方面，中国绿发加快推进国有资本向战略性新兴产业集中，强化国有资本绿色低碳布局，把绿色低碳发展理念完整、准确、全面贯彻到改革发展全过程和各领域。联合多家央企获批建设“双碳”领域国家建筑绿色低碳技术创新中心；圆满完成上市平台资产置换工作，上市公司主营业务由房地产开发调整为绿色能源投资运营；与中科院理化技术研究所组建先进储能公司，打造液化空气储能产业平台，获得授权专利47项；与国家发改委国际合作中心成立“双碳”研究发展中心，致力于“双碳”政策及课题研究、项目拓展、国际合作。中国绿发争当低碳建筑产业链“链长”，推出首批“双碳”示范项目，涵盖文旅度假区、新能源、写字楼等多种业态，目前已获得14项“双碳”专项认证，产业转型升级步伐加快。
《 人民日报 》（ 2023年01月30日 10 版）
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