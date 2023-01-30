本报海口1月29日电 （记者孙海天）记者从海南省政府获悉：日前，海南自贸港制度集成创新三年行动60项任务已全面完成。三年行动累计发布制度创新案例134项，其中8项被国务院向全国复制推广、6项得到国务院大督查表扬。

2023年，海南省将进一步深化制度集成创新。启动新一轮制度集成创新三年行动，围绕“保税加工转离岛免税”等重点领域，加强研究攻关。深化土地、资本、技术、数据等要素市场化配置改革，坚决破除各种隐性壁垒。

《 人民日报 》（ 2023年01月30日 10 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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