本报记者 苏 滨

安装监控摄像头、修缮公共文娱广场、建设新能源汽车停车场……在贵州省遵义市红花岗区镇隆社区，自打党建物业联盟入驻以来，许多民生难事落到实处。

2018年，为破解部分小区基础设施老化、物业服务滞后等难题，红花岗区率先在迎红街道兰家堡社区试点推行党建物业联盟，通过建立区委常委挂帮联系机制、联建党支部、组建党小组、选派党建指导员等方式，让党员干部遍布联系服务群众最前沿。截至目前，依托党建物业联盟，红花岗区为困难群众提供工作岗位397个，与辖区企业共同出资设立“济困基金”，资助困难群众及学生280余名。

“我们实施‘双考双评’积分管理，通过设置‘先锋承诺牌’、划定‘党员示范岗’，引导党员干部作出服务承诺、亮出工作目标、晒出办结成效。”红花岗区委组织部干部马鸣介绍，老旧小区治理有了“生力军”后，已解决群众急难愁盼问题2100余个。

《 人民日报 》（ 2023年01月30日 11 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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