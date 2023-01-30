外出务工、就近就业、返乡创业……老乡们展望新生活——
为了好日子，继续加油干（说说新年新期盼①）
开栏的话
习近平总书记指出：“明天的中国，奋斗创造奇迹。”春节假期过后，各地群众返回工作岗位，踏上奋斗征程，为了新一年的美好生活而继续努力拼搏。本报从今日起开设“说说新年新期盼”专栏，聚焦农民工、大学生和留守人群三类群体，看看他们在新的一年里，有什么新目标、新计划、新打算，并计划围绕目标做怎样的努力。
政府组织外出务工
服务周到增收显著
大年初六一早，周春莲再次乘上政府组织的大巴，踏上务工旅程。
“第二天一早咱就到工厂喽！”寻个座位，周大姐给初次打工的村民介绍情况。谈到今年的计划，她心里有谱，“返岗后，首先得认真干活，把检测效率提一提。多和工友们交流检测经验，争取评上小组长，工资能再高些。”她还一早在网上下单了手机架、补光灯，“直播也要做好。咱齐头并进，希望今年收入过5万元！”
周春莲家住吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县红旗农场，今年是她外出务工的第三年。“老家的小厨房里，就记录着变化！”周大姐感慨，老式灶台旁，摆着擦得锃亮的电烤箱。扭开水龙头，温水流出，一台热水器，连接厨卫，解了一家人长久以来的洗漱难题。“这两年，条件好了，添了不少电器。”
前郭县有劳动能力的农村人口超19万人，是当地劳务输出重点县。以前，周春莲在家务农，家庭年收入1万多元，日子过得紧巴巴的。
2021年春节后，县就业服务中心工作人员就走到村头，宣讲就业政策、招工信息。“政府组织到外地打工，肯定是好。”可真正让周大姐下决心的是件“小事”。为了做好劳务输出服务，对接企业外，松原市更进一步，与输入地建立合作，提供直达运输、技能培训、劳务维权等服务。“就说免费大巴，‘出门上车，下车进厂’，对我这种初次务工的农民来说，太重要了。”
当年5月，周春莲和三十几位周边县区农民工一道，背着行囊，乘上大巴，来到浙江宁波振裕科技有限公司。
在工厂，周春莲成为一名质检员。手机大小的汽车顶盖板，布满焊接线圈，周大姐要逐一目测有无开裂，“有的瑕疵比头发丝还细。”去年，因为工作细心，她多次被组长表扬。聊起工作，周大姐语调都高了几分。如今，她每天可以检测近2000个盖板，一年打工收入超4万元。
就近实现稳定就业
匹配需求解决困难
大年初五，孙义胜的儿子一家返回合肥。闲下来的老孙，打了盆热水，细心擦拭着自己的电动三轮车，开始憧憬未来的生活。“初八，厂里就开工了，今年继续奋斗，争取年收入突破10万元，把欠下的外债彻底还清。”孙义胜充满信心。
孙义胜是安徽省六安市金安区双河镇新塘村的村民。今年春节，他早早打扫好房间，迎接儿子回家过年，还给孙子准备了一个大红包。
今年59岁的孙义胜原来在其他乡镇的窑厂上班，从事繁重的体力劳动。“早上5点，就要起床干活，一趟一趟运送土坯。”孙义胜吐起苦水。“夏天高温，窑厂里就是个大火炉，从早到晚我的衣服全是湿的。”孙义胜指了指家里的水壶，“你瞧，像这样的水壶，我一天最多能喝掉三壶。”
厂里离家远，每天早上，孙义胜都要骑半小时电动三轮车去上班。由于厂里实行计件工资制，老孙嫌一来一回耽误干活时间，索性就住在厂里宿舍。“每半个月回趟家，处理些琐事，平时就自己做饭，在宿舍简单对付一口。”孙义胜说。
2019年，窑厂关停，老孙没了工作，失去了唯一的收入来源，再加上前些年给妻子看病，欠下的十几万元外债没有还清，孙义胜的生活雪上加霜。
得知孙义胜的难处，镇、村干部多次上门走访，给他推荐工作，有时老孙不在家，他们就通过电话沟通。老孙想到自己年纪较大，便提出希望能在家门口就业，减少路上奔波，同时因为缺少一技之长，他并没有对工资抱有很大期望。
2020年1月，在当地政府的帮助下，孙义胜顺利入职本镇一家电力器材生产公司，经过短暂的试用期，正式成为镀锌车间的一名操作工。“该工种容易上手，对技术要求不高，而且工作环境、工作压力都比窑厂好多了。”公司生产负责人谈业银说，“最重要的是，工资每个月能有8000块，公司还包早、中饭。”
“现在每天骑三轮上班只要3分钟，晚上下班可以正常回家休息，去年一共余下7万多块钱，比在窑厂上班时翻了一倍。”孙义胜喜笑颜开。
返乡创业带动致富
创新思路打造产业
运粮小车来来往往，一台台白色的大型机械设备正在轰隆隆地运转不停……走进成都市大邑县安仁镇新福社区精米加工厂，工人们正忙着将一袋袋金灿灿的稻谷倒入设备，经过脱壳、打磨、抛光等多道工序后变成一粒粒晶莹剔透的大米。
“这段正是我们忙的时候。”安仁镇新福社区党委书记胡永洪一边查看生产线，一边向记者介绍，“这是我们利用村集体资金投资修建的加工中心，每天能加工大米40吨，依托精米加工厂，我们创立了‘天府福里’‘新福里’大米品牌，推动从大米粗加工到自主品牌销售转变，2022年营业收入达1760万元，实现利润180万元。”
看到自己家乡发展落后、产业单一，2010年，长期在外务工的胡永洪萌发了返乡发展经济、改变家乡面貌的念头，并结合新福社区及其周边村（社区）千亩良田的优势，大力发展粮油产业。通过耕地流转，实现标准化粮油种植面积超3万亩、有机葡萄种植超9000亩，创建成都市三星级农业园区。
然而，秋季多雨的气候造成大面积粮食采收晾晒难，最好的办法就是建设粮食烘干中心。在村集体资金不足的情况下，胡永洪通过发动两委干部和党员带头入股、村民自愿入股等方式筹资，成立了大邑县锦谷麦香种植专业合作社，实现年烘干粮食1.5万余吨。
顺利迈出第一步后，胡永洪带领新福社区陆续成立育秧中心、粮食仓储中心等一系列村集体经济公司，形成了集育秧、种植、田间管理、收割、烘干、仓储、加工、销售为一体的相对完善的农业产业链。2022年，新福社区集体经营性资产突破5000万元，居民可支配收入由2015年的1.37万元提升到3.1万元。
“现在地有人种，平时我就到烘干中心打工，每天挣100多块，还能照顾家里的老人和孩子，挣钱养家两不误。”新福社区村民李西林笑着说道。
大年初七，癸卯兔年的第一个工作日，胡永洪早早地赶到安仁镇七彩东岸联合党委办公室，与其他村（社区）负责人一道，商量成立农事劳务服务公司，解决周边农业企业用工难等问题。“接下来，我们还要在健全农业产业链、促进村民增收上下功夫，大力发展农产品加工业，创建特色品牌，不断提高农产品增值效益。”胡永洪信心满满地说。
《 人民日报 》（ 2023年01月30日 12 版）
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