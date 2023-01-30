本报记者 窦瀚洋

前段时间，姚志山找到了新工作——蓝莓种植基地管理员。原来，浙江湖州南浔区善琏镇姚家桥村建起了蓝莓示范种植基地，面向周边村民招工，姚志山第一批报了名。“之前在外打零工，收入不稳定。现在一个月能赚4000多元，比之前多出一倍多。”

在姚家桥村，像姚志山这样实现再就业的村民还有30余人，吸纳他们的是在镇政府主导下周边15个行政村共同出资组建的湖笔小镇强村公司，如今不仅有蓝莓种植基地，还有万头湖羊基地、万亩良田基地……“公司现有180名员工，预计可实现营收6000万元，将为每个入股行政村带来50万元收益。”湖笔小镇强村公司董事长王志新介绍。

不只是善琏镇，南浔区通过整镇组团、产业联营、村企共建3种模式，在全区成立26家强村公司，实现所有行政村全覆盖，并在此基础上，组建了强村富民集团，聚焦“农业产业链纵向延伸”和“农文旅横向融合”两个重点领域，探索推行“集团化实施、共享化运营”模式，旨在有效吸纳周边村民就业，带动村集体经济增长。

在和孚镇群益村的淡水种业全产业链项目现场，一座座鳞次栉比的白色大棚格外显眼，施工人员正在加紧进行车间管网及水池施工，“目前9—22号大棚已经交付使用，能带动周边50户养殖户，预计年产值可达8500万元。”强村富民集团总经理姚国祥介绍，这个总面积近5万平方米的渔业创新综合体由强村富民集团和正大集团联合投资经营，整合了智能设备、人才、主体、金融等要素流转给养殖大户，能提供从鱼苗到销售的一条龙服务。

南浔区委组织部副部长陈泽育说，传统的村股份经济合作社模式存在单村发展力量薄弱、市场经营行为限制多、市场触觉不够灵敏等短板，成为发展壮大村集体经济的瓶颈障碍，从强村公司到强村富民集团，是南浔区深化党建联建机制探索乡村振兴、增收致富的创新举措。

“各乡镇有了强村公司后，能有效推动好项目落户农村，剩余劳动力也能得到发挥。”他分析道，而强村富民集团又能通过自行开发、联合开发、共同经营等多种方式，将强村公司闲散资源进行有机整合和集约发展，解决各强村公司分散于各行政村、运营水平参差不齐、发展不均衡等问题。

眼下，由强村富民集团主导，南浔首批种植业、渔业、畜牧业、休闲农业等领域20多个项目在全区各村“全面开花”，“预计这些项目能带动超过1200人就业，人均年增收超过4万元。下一步，我们将充分发挥集团化资源优势，持续壮大本地农业特色产业，不断推动集体增收、农民增富。”陈泽育展望道。

《 人民日报 》（ 2023年01月30日 12 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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