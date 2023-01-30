本报记者 张 枨

“从进站到上车，一路上都有工作人员陪送，真的很方便。”1月29日，68岁的李根因腿脚不便，通过拨打热线预约了重点旅客服务，中国铁路呼和浩特局集团有限公司包头站的工作人员提前备好轮椅，开通绿色通道帮助他提前检票进站，避免与其他旅客发生拥挤，顺利登上D1074次列车。

春节假期结束，春运返程号角吹响，返程客流集中出行。随着天气转暖，老年旅客有所增多。针对老年人上网不便、不能熟练使用线上服务的情况，铁路部门通过在售票厅增设引导员，主动询问旅客需求，提供购票、信息查询、行程规划等服务，包头站在售票窗口配置老花镜、荧光笔、老年座椅等服务设施，方便老年旅客出行。

同时，包头站主动联系地方媒体，多渠道公布重点旅客服务预约电话，备齐轮椅、担架等服务设施，全渠道开展“关爱服务”，畅通进站流线，保证老年人便捷、顺利乘车。

春运以来，包头站客运车间值班员刘晓东每天都会早早来到单位，提前登录重点旅客预约服务系统，仔细梳理本班重点旅客到达时间和需要的服务内容，提前详细布置并安排专人接待。“每日交接班前，我们都要清点助老服务设备数量是否齐全，重点检查轮椅、担架、电梯等设备的状态，避免旅客使用时发生意外。”刘晓东介绍，“旅客还可以通过我们的微信公众号‘包头车站’，详细了解重点旅客服务内容，再通过服务电话按需预约。”春节期间，他已帮助35名老年旅客顺利进出站，温馨细致的服务得到了一致好评。

《 人民日报 》（ 2023年01月30日 12 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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