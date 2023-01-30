安徽推进基本养老服务体系建设
2023年01月30日05:46 | 来源：人民网－人民日报
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本报合肥1月29日电 （记者田先进）近日，《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省推进基本养老服务体系建设实施方案的通知》（以下简称《实施方案》）正式印发。
《实施方案》围绕推进安徽省基本养老服务体系建设，提出5项重点工作任务、17条具体措施。一是完善落实基本养老服务清单。提出明确基本养老服务对象、完善基本养老服务清单、实行清单动态调整机制等3项措施。二是建立精准服务主动响应机制。提出建立基本养老服务统计调查制度、建立老年人能力综合评估制度、建立主动发现机制、加强特殊老年人关爱服务等4项措施。三是健全基本养老服务保障机制。提出推动建立多层次长期照护保障制度、强化资金保障、加强人才队伍建设、落实优惠扶持政策等4项措施。四是提高基本养老服务供给能力。提出推进养老服务设施配建、发挥公办养老机构基础作用、推动公办养老机构高质量发展、培育优质市场主体等4项措施。五是提升基本养老服务便利化可及化水平。提出发展居家社区养老服务、推进无障碍环境建设等2项措施。
《 人民日报 》（ 2023年01月30日 12 版）
(责编：杨光宇、岳弘彬)
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