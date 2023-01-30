屈信明

保障金融消费者权益，事关人民群众切身利益，也是金融业持续健康发展的根基。优化金融消费环境，有利于激发居民消费潜力，助力经济回暖

新春佳节，在网上选购年货，一些消费者会使用消费信贷产品；亲朋好友聊起养老的话题，少不了养老理财、个人养老金保险产品等新鲜事儿；普惠医疗险遍地开花，不少消费者为自己增添了医疗保障……近年来，金融机构围绕百姓需求不断创新产品、优化服务，为金融消费者提供了便利。

金融消费活跃度越来越高，消费者权益保护也越来越重要。银保监会有关数据显示，目前我国金融消费者超10亿人。近年来，人民银行、银保监会等部门出台政策措施规范市场秩序。比如，要求信用卡分期服务统一采用利息形式向客户展示资金使用成本，让“零息高手续费”的套路无处遁形。相关政策举措有效回应了市场关切，让消费者的合法权益得到更好保护。

也要看到，消费者权益保护工作千头万绪，不可能毕其功于一役。“核保过场化，理赔核保化”等情况仍时有发生，这既给消费者带来困扰，影响金融消费信心，也会给行业自身发展带来隐患。毫无疑问，保障金融消费者权益，事关人民群众切身利益，也是金融业持续健康发展的根基。优化金融消费环境，有利于激发居民消费潜力，助力经济回暖。

营造良好金融消费环境，离不开健全的制度和有力的监管。近年来，《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》《银行保险机构消费者权益保护管理办法》等文件相继发布，金融消费者权益保护协调工作机制逐步构建，金融营销宣传行为持续规范，监督检查效能不断强化，金融消费者权益保护制度框架基本建立。未来，期待金融消费者权益保护法立法工作加快推进，为高质量开展金融消费者权益保护工作提供更多法律指引。

金融机构需强化主体责任。从产品宣传到合同签署，从售后咨询到投诉处理，金融机构及从业人员在各个环节与消费者“面对面”“零距离”，其行为直接决定消费体验和用户评价。只有积极履行保护消费者权益的主体责任，坚持以问题为导向健全规章制度、优化业务流程、强化人员管理，方能不断排除危害消费者权益的隐患，给客户提供优质服务。

提升消费者金融素养也是重要一环。一方面，金融管理部门、金融机构可开展多种形式的金融知识宣介活动，增强百姓防范非法集资、金融诈骗等的意识和能力。另一方面，金融消费者要做好保护自身权益的第一责任人，注意通过正规渠道了解产品，购买时需认真阅读合同条款，谨防上当受骗。随着全社会的共同努力，金融消费者一定能够享受到更加便捷、舒心的消费环境。

《 人民日报 》（ 2023年01月30日 18 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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