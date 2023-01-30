新华社上海1月29日电（记者桑彤）上海市政府29日正式发布《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》，推出十项行动32条政策措施。

2023年以来，上海已签约重点产业项目160多个、总投资1000亿元，新开工重点产业项目60多个、总投资超700亿元。

“在今年开局起步之际，上海抓紧谋划推出新一轮稳增长政策措施，强化政策协同、政策接力和政策创新，持续巩固经济回升向好的势头。”上海市相关负责人说。

行动方案中，助企纾困行动方面，上海全面落实各项税费优惠政策，包括减免小规模纳税人增值税、按月全额退还增值税增量留抵税额、免征新能源汽车车辆购置税、减免“六税两费”、减半收取非居民用户超定额累进加价水费等；开展延期还本付息和续贷服务；实施中小微企业贷款贴息贴费，鼓励区级政府性融资担保机构担保费率继续减半收取。

援企稳岗扩岗行动方面，降低企业用工成本，包括缓缴社会保险费的用人单位可在今年底前采取分期或逐月等方式补缴，阶段性降低失业、工伤等社会保险费率等；对招录登记失业3个月以上人员或上海市2023届高校毕业生且符合相关条件的用人单位，按每人2000元给予一次性吸纳就业补贴。

恢复和提振消费行动方面，促进汽车、家电等大宗消费，对个人消费者今年6月底前置换购买纯电动汽车的给予每辆车1万元财政补贴，对消费者购买绿色智能家电给予支付额10%、最高1000元一次性补贴；市区联动发放文旅、体育、餐饮、零售等专项消费券等。

上海市发展改革委副主任阮青表示，2023年，上海将全年固定资产投资目标设定为增长5%左右，总规模迈上1万亿元新台阶。其中，重大项目进一步发挥牵引作用，全年安排正式项目191项、预备项目48项，计划总投资2150亿元。

(责编：王震、陈键)

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