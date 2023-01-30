新华社沈阳1月29日电（记者邹明仲）科创板IPO给予最高1500万元补助；择机发放助企惠民旅游消费券；对工业企业稳增长加大奖补力度……近日，辽宁省发布《辽宁省进一步稳经济若干政策举措》，推出27条财税、金融等方面的“稳经济”举措，加大对企业的奖补支持力度，全力推动全省经济回暖。

这些举措包括支持企业直接融资、加强企业金融信贷支持、推动消费复苏回暖等多个方面。支持企业直接融资方面，辽宁提出全力支持企业境内IPO，对科创板首发上市企业分阶段给予总额不超过1500万元补助；对境内主板、创业板首发上市企业分阶段给予总额不超过1000万元补助。

支持工业企业稳增长，是辽宁此次政策“组合拳”的发力方向。辽宁明确提出，对符合条件的企业进行奖励，重点是在2023年稳增长和一季度“开门红”中工业总产值增量超一定额度的制造业企业，给予20万元到100万元奖励；同时，支持中小企业稳增长流动资金贷款贴息，贴息利率不超过同期人民银行发布的一年期贷款市场报价利率（LPR），单个企业贴息额不超过50万元。

辽宁还提出，加强对企业金融信贷支持，加大普惠小微贷款投放力度。人民银行安排再贷款再贴现额度不少于700亿元，促进支农支小贷款投放，全省普惠小微贷款增速不低于10%。普惠小微企业贷款延期还本付息原则上最长可延至2023年6月30日。

在推动消费复苏回暖方面，辽宁提出支持各地举办促消费活动，给予不超过实际费用支出50%的补贴，最高不超过50万元；择机发放助企惠民旅游消费券；鼓励二手房交易与新建商品房销售享受同等补贴支持政策。对抵押银行的二手房，在交易时可以“带押过户”，不用提前还贷即可办理过户。

(责编：王震、陈键)

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