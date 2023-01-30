魏董华、屈凌燕、殷晓圣

“春节期间国外客户的订单仍接连不断涌来。”在浙江嘉益保温科技股份有限公司外贸经理顾莉莉看来，当前企业首要任务就是加速赶制出口订单，将生产出的保温杯销往亚欧市场。目前，公司的员工正在陆续返岗，等工厂开工后，智能生产车间的多条全自动生产线将开足马力，抢工期、抓进度、忙生产，确保实现“开门红”。

“2022年初，我们公司有幸申领到全省首张RCEP原产地证书，我们出口日本的保温杯，税率由原来的3.9%调整到3.2%，全年享受关税减让20余万元。”顾莉莉说，“今年税率下调到2.8%，享惠程度不断提升，这让我们的商品更有竞争力，有信心进一步扩大出口。”

记者从杭州海关了解到，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）落地生效一年多来，杭州海关共为辖区2346家企业签发RCEP原产地证书5.28万份，货值198.45亿元，帮助企业享惠进口12.04亿元，可为浙江省进出口货物实现税款减让约2.17亿元。

不少浙江特色产品对RCEP国家出口增长明显。食用菌是浙江省第四大农业产业，主要出口日本、韩国等RCEP国家。丽水作为重要产区，RCEP政策红利的不断释放，为本地食用菌出口带来机遇。目前，日本已连续两次削减RCEP项下食用菌进口关税，关税税率由9%降至7.4%，在RCEP政策红利下，关税将于10年内逐步降至零，企业享惠逐年叠加。据杭州海关统计，2022年浙江省食用菌出口日本1.2亿元，同比增长1.6%。

“2022年，我们公司食用菌出口额再创新高，对日出口增长了60%以上。在RCEP政策助力下，我们公司对日本出口份额预计将进一步扩大。”浙江景宁大自然食品有限公司业务员郑祥祥说。2022年，该公司申领RCEP原产地证书66份，涉及金额2083.32万元，节省关税成本近33万元。

RCEP的落地生效还为不少进口企业带来原材料进口成本降低的优惠。位于桐乡的新凤鸣集团股份有限公司是一家大型化纤集团企业，纺丝油剂是该公司一项重要的生产用助剂，年使用量大，日本是该公司纺丝油剂的主要来源国。

RCEP生效前，集团需要为该产品缴纳10%的进口关税，RCEP生效后，原产于日本的纺丝油剂的进口关税逐年下降。

通过在杭州海关开发的“RCEP智能享惠服务平台”上查询自贸协定税率，新凤鸣集团股份有限公司外贸事务科科长高国平很快查到包括RCEP等自贸协定在内的降税规则，帮助企业选择出口享惠“最优解”。

一年来，新凤鸣集团共从日本进口纺丝油剂约3.8亿元，凭借RCEP进口税款减让约358万元。“进口成本的降低，间接提升了我们出口成品在国际市场的价格竞争力。”高国平说，企业要充分利用好RCEP政策机遇，扩大国际“朋友圈”。

新华社杭州1月29日电

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经