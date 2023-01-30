吉林：实施4个建设工程，优化营商环境
2023年01月30日08:40 | 来源：新华社
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新华社长春1月29日电（记者王晓林）为进一步优化营商环境，吉林省近日印发高效便利政务环境、公平公正法治环境、利企惠企市场环境、保障有力要素环境4个建设工程实施方案，聚焦市场主体“急难愁盼”问题，共提出182项政策举措和重点任务。
高效便利政务环境工程共安排加快推进政务服务规范化建设、加快提升政务服务便利化水平、加快提升政务服务数字化支撑能力、强化政务服务事中事后监督4个方面21项具体落实举措，推进全链条优化审批、全过程公正监管、全周期提升服务，全面提升全省政务服务能力水平。
公平公正法治环境工程围绕加快构建系统完备的制度保障体系、着力形成包容审慎的行政执法体系、持续优化权威高效的公正司法体系和积极打造共享共建的法律服务体系4个方面，细化了23项重点任务，着力构建全要素深度融合、全链条协调发力、全周期精准赋能的公平公正法治环境。
利企惠企市场环境工程围绕破解市场主体全生命周期的痛点堵点问题，从转变政府职能、提供更加优质的公共服务角度，将市场环境细分为准入准营环境、竞争环境、创新环境、发展环境、信用环境和监管环境，提出38项重点任务，力争实现市场主体经营成本和融资成本明显降低、市场监管领域“非必要不检查”“非必须不处罚”、市场主体质量和数量有效提升的目标。
保障有力要素环境工程包括优化土地要素保障方式、稳定电力要素供给、提高劳动力保障水平、拓宽资金供给渠道、增强技术要素保障能力、推进数字化助企赋能、加大减税降费支持力度等方面要素保障。
吉林省发改委副主任高巍表示，吉林省将围绕市场主体的急需和急缺问题，通过落实各项政策举措，增加市场主体的活力和创造力。
(责编：王震、陈键)
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