白明山

新春时节，太行山里年味浓。在河北省邯郸市涉县王金庄，小米、花椒、核桃等梯田特产也销量可观。

王金庄位于涉县旱作石堰梯田系统的核心区，为雨养农业系统。当地气候干旱，千百年来，百姓在石厚土薄的石灰岩上凿石垒堰、兴修水利、耕种劳作。

2014年，“涉县旱作石堰梯田系统”被认定为“中国重要农业文化遗产”。2022年5月，这一梯田系统被列入由联合国粮农组织负责管理的全球重要农业文化遗产系统名录。

梯田下的村庄里，王虎林一家忙着将刚刚磨好的梯田小米打包、装箱、贴单，通过快递发往全国各地。

王虎林是位“电商达人”，日均发送100多件包裹，高峰时有3000多件。“我们太行梯田上种的谷子，煮出来的饭软糯香甜。梯田小米端上城市人的餐桌，很多是多年的老顾客。”

独特的梯田文化、古朴的生活方式让王虎林“吸粉”。梯田小米搭上了互联网的快车，销售量逐年上升，2021年突破10万斤。当地已经有300余户村民与王虎林签订梯田小米合作协议。

近年来，涉县加大对王金庄旱作梯田的保护开发，通过完善基础设施，成立涉县旱作梯田保护和利用协会，设立梯田展馆、种子银行等方式发展全域旅游，带动梯田特色产业发展。

“随着农民保护意识增强，这几年梯田的复耕面积大大提高。”从事梯田保护传承工作10余年的涉县农业专家贺献林说。

越来越多的年轻人也返乡创业，涌现了一批电商网红，他们传播梯田文化，销售特色农副产品。

向上看层层堰，向下看米粮川。如今的太行梯田已经从昔日的“石旮旯”变成了群众的致富田。

据新华社石家庄电

(责编：王震、陈键)

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