新华社北京1月30日电（谢希瑶、梁瑞琪）商务部电子商务司负责人30日介绍，商务大数据对重点电商平台监测显示，2022年我国农产品网络零售增势较好，全国农产品网络零售额5313.8亿元，同比增长9.2%，增速较2021年提升6.4个百分点。

商务大数据显示，2022年，全国农村网络零售额达2.17万亿元，同比增长3.6%。其中，农村实物商品网络零售额1.99万亿元，同比增长4.9%。

2022年，我国网络零售市场总体稳步增长。国家统计局数据显示，2022年全国网上零售额13.79万亿元，同比增长4%。商务大数据显示，除农产品网络零售增势较好，2022年全国网络零售市场还呈现以下特点：

部分商品品类销售实现两位数增长。在18类监测商品中，8类商品销售额增速超过两位数。其中，金银珠宝、烟酒同比分别增长27.3%和19.1%。

东北和中部地区增速较快。东北和中部地区网络零售额同比分别增长13.2%和8.7%，比全国增速分别高出9.2和4.7个百分点。东部和西部地区网络零售额同比分别增长3.8%和3%。

跨境电商发展迅速。海关数据显示，2022年我国跨境电商进出口（含B2B）2.11万亿元，同比增长9.8%。其中，出口1.55万亿元，同比增长11.7%，进口0.56万亿元，同比增长4.9%。

电商新业态新模式彰显活力。重点监测电商平台累计直播场次超1.2亿场，累计观看超1.1万亿人次，直播商品超9500万个，活跃主播近110万人，即时零售渗透的行业和品类持续扩大。

(责编：袁勃、牛镛)

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